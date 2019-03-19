歐商：台灣科技業極度缺才 軟體開發工程師最搶手

2019-03-19 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



歐洲在台商務協會（ECCT）今（19）與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2019台灣薪酬標準指南」，指出台灣的科技業極度缺才，尤其在人工智慧和物聯網領域，並以軟體開發工程師人才最為搶手，跳槽薪資漲幅平均15％。

米高蒲志南中國與台灣地區總經理Mark Tibbatts說，台灣已是公認的軟體開發人才中心，尤其對想要進軍中國市場的跨國公司更是人才的寶庫。Mark並表示，台灣今年的科技業就業市場續呈極度缺才，尤其在人工智慧和物聯網領域，多數求職者可能同時獲得多項工作機會，對雇主來說將會面臨搶人才的嚴峻挑戰。

米高蒲志表示，此份報告為人才招募經理與求職者提供各領域工作的薪資參考範圍，並指出，有些行業的人才需求量逐漸下滑，但有些行業的需求則增加；其中軟體工程師相當搶手，過去12個月台灣的科技業職缺增加12％，成功在同產業跳槽者薪資平均可增加15％的薪資水準。

Mark說明台灣就業市場現況，陷入人才嚴重外流的困境，尤其中高階人才往往可以在國外找到更好新的薪資報酬，因此台灣的公司除了須提升薪資之外，也應提供其他的賣點，才能在競爭激烈的短缺市場吸引到需求人才。

Mark特別點出物聯網、網路資安、電子商務、金融科技和區塊鏈等高科技市場，在未來一年將持續活躍；在半導體和製造業，也受到5G應用技術崛起、工業4.0的發展，創造許多就業機會，人才如果具有自動化的技術能力，更是企業搶手的好才，在同產業成功轉職者也能獲得17％的薪資漲幅。

各產業包含新創事業公司都導向科技發展的趨勢，Mark認為，資料運用逐漸受到企業重視，越來越多公司採用雲端式服務，以提高軟體開發效率和實用性，並將資料應用於業務策略；因此企業對資料工程師、機器學習科學家、資料科學家等人才需求增加。