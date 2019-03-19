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全球創新能量 從西方轉移到亞洲

2019-03-19 18:28聯合報 記者李京倫╱即時報導

聯合國世界智慧財產權組織（WIPO）19日公布最新年度專利申請報告指出，去年有過半數的國際專利申請來自亞洲，顯示全球創新活動「從西方轉移到東方」。在企業方面，中國電信巨擘華為去年提出5405項申請，位居榜首。在教育機構方面，中國大學院校首次晉級前十。

以個別國家而言，美國2018年的專利申請數仍然居首，但以地區而言，亞洲申請數持續激增。

WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）說：「亞洲如今是透過WIPO申請國際專利最多的地區，對亞洲這充滿經濟活力的地區而言，這是重要里程碑，凸顯創新活動歷史性地從西方轉移到東方。」

2018年依據「專利合作條約」申請的專利數來到創新高的25萬3000件，其中，美國提交5萬6142件申請，位列第一，中國大陸緊隨其後，為5萬3345件。

WIPO特別指出：「按照目前趨勢，中國專利申請數料將在兩年內超過美國。」

日本第三，為4萬9702件。德國和南韓位列第四和第五，申請量分別為1萬9883件和1萬7014件。

在前15大申請國中，中國和印度（2013件）是僅有的兩個中等收入國家。2018年提交的所有申請中，超過半數來自亞洲（50.5%），歐洲（24.5%）和北美（23.1%）各占四分之一。

在企業方面，中國電信巨擘華為去年提出5405項申請，位居榜首。前十大申請企業中，有六家來自亞洲。

在教育機構中，加州大學申請501件，自1993年起蟬聯冠軍。麻省理工學院（216件）位列第二，之後是深圳大學（201件）、華南理工大學（170件）和哈佛大學（169件）。上榜的前十所大學院校中，有五所來自美國，四所來自中國，一所來自韓國。中國大學院校在2018年首次晉級前十。

世界智慧財產權組織是關於智慧財產權服務、政策、合作與信息的全球論壇，也是自籌資金的聯合國機構，有191個成員國，使命是主導發展兼顧各方利益的有效國際智慧財產權制度。

聯合國世界智慧財產權組織總幹事高銳說，全球創新活動從西方轉移到東方。（歐新社）
聯合國世界智慧財產權組織總幹事高銳說，全球創新活動從西方轉移到東方。（歐新社）
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