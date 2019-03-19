瑞士蛋白區空屋率激升 都怪多年實施全球最低負利率

2019-03-19 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



位於瑞士蘇黎世西北方30分鐘車程的小鎮梅林根（Mellingen）空屋的情況愈來愈嚴重，反映出瑞士多年來實施負利率的一大後果。

十年來的超低收益率已促使渴求更高報酬的投資人湧向房地產，引發營建熱潮。雖然蘇黎世與日內瓦這些瑞士大城市有大量的租屋人士，但一些近郊與鄉村地區的房市顯然正在醞釀一場麻煩。

梅林根的空屋率超過6%，是瑞士平均值的四倍，政府在上周警告房市面臨「重大修正」。

瑞信經濟學家摩瑞爾（Claude Maurer）表示：「只要依然實施負利率，這種失衡的狀態就將延續。」「我們見到房地產投資領域勢必會付出代價，房地產過度興建，而這是退休基金過度投資的結果。」

瑞士金融業長期來抱怨負利率傷害它們的獲利能力，而調查顯示，愈來愈多銀行人士認為「以租養房」正成為一種風險。

儘管有諸多疑慮，瑞士央行（Swiss National Bank ）並不急著將目前為負0.75%的存款利率調升。央行總裁尤丹表示，實施負利率控制了通縮壓力，而且是必要的。瑞士央行21日宣布最新政策決議時，仍可能維持上述觀點。

不過負利率不僅在瑞士產生爭議，連在歐洲央行，一些官員也擔心實施負利率可能弊大於利。

瑞士人口約800萬人，當地居民通常傾向租房而非購屋。根據顧問業者Wueest Partner的資料，瑞士去年年中約有7.2萬戶空屋，今年6月可能會增加多達1萬戶的空屋，由於供給過剩，廣告張貼的租金價格可能下滑1.5%，延續2018年2.1%的跌勢。

瑞銀（UBS）瑞士房地產投資部門主管Matthias Holzhey表示：「邊陲地區的房價修正幾乎是無可避免的。」他估計跌幅達10%。

這對投資人可能是壞消息。自從瑞士央行在四年前實施負利率後，保險業者瑞士人壽（ Swiss Life）就提高自家的房地產投資組合。該公司是瑞士最大民間房地產業主。

瑞士經濟事務局短期分析主管Roland Indergand表示：「我們擔心銀行與退休基金的帳面潛伏風險。」

儘管出現警訊，但監管當局尚未採取行動。然而相關的反制措施正面臨挑戰，因為像是限制貸款成數這類傳統工具並不適用於自籌資金的大型退休基金。