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普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48聯合報 記者黃秀媛╱即時報導

普林斯頓大學著名經濟學家克魯格(左)16日在新澤西州普林斯頓家裡自殺身亡，得年5...
普林斯頓大學著名經濟學家克魯格(左)16日在新澤西州普林斯頓家裡自殺身亡，得年58歲。圖為2011年檔案照，當時的美國總統歐巴馬宣布克魯格出任白宮經濟顧問會議主席。(美聯社)
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曾在兩個美國民主黨政府擔任高級顧問的普林斯頓大學著名經濟學家克魯格 (Alan Krueger)，16日在新澤西州普林斯頓家裡自殺身亡，享年58歲。

警方說，他們16日上午接到報案趕到他家裡，發現他毫無反應，送到醫院後正式宣告死亡。

克魯格在普林斯頓大學執教30多年，曾協助領導經濟學對研究和決策採取更科學的做法。他一直致力於研究勞動市場，尤其是最低薪資的影響，並推翻許多保守派批評者的說法，斷定提高最低薪資不會影響企業用人。

1994至1995年他在柯林頓政府擔任勞工部首席經濟學家，回到普林斯頓大學後誓言絕不再為政府工作。但是，2008年底他接到歐巴馬的財政部長人選蓋特納的電話，表示「經濟正無量崩退，你何不到財政部做真正的大事？」

他無法拒絕，出任助理財政部長，後來擔任白宮經濟顧問會議主席。

歐巴馬發表聲明，推崇克魯格在2008年的金融危機之後，協助振興美國經濟。

聲明中說：「克魯格協助擬定我們對80年來最嚴重金融危機的反應，成功的防止亂局陷入第二次經濟大蕭條。他協助我們使經濟恢復成長和持久的製造工作，用負責方式減少赤字，為薪資再度成長奠定基礎。」

克魯格屬於新一波經濟學家，努力把這個領域推向更講求經驗主義的心態，強調資料而非理論，並把這種做法廣泛應用在教育、醫療保健、勞動市場和恐怖主義等各種領域。

經常與他合作的哈佛經濟學家凱茲 (Lawrence Katz)說，克魯格絕對是過去30年最重要的勞工經濟學家和經驗主義經濟學家之一，也是真正改變經濟學，把它變成更嚴肅科學的少數研究人員之一。

克魯格1987年開始在普林斯頓大學執教，研究範圍涵蓋經濟不平等，以及鴉片類藥癮對就業市場的影響等問題。

他發展出流行的「大蓋茲比曲線」概念，顯示高度經濟不平等與低經濟流動力世代相應，也就是有錢人與其他人的經濟差距很大時，一個人改善財務狀況的能力更仰賴父母的經濟地位。這個理論的名稱來自名著「大亨小傳」(The Great Gatsby)白手起家的主人翁。

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克魯格發展出流行的「大蓋茲比曲線」概念，顯示高度經濟不平等與低經濟流動力世代相應...
克魯格發展出流行的「大蓋茲比曲線」概念，顯示高度經濟不平等與低經濟流動力世代相應，也就是有錢人與其他人的經濟差距很大時，一個人改善財務狀況的能力更仰賴父母的經濟地位。這個理論的名稱來自名著「大亨小傳」(The Great Gatsby)白手起家的主人翁。圖為「大亨小傳」電影劇照／華納兄弟提供
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