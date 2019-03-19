中國擴大對美採購 為何美國晶片業敬謝不敏？

2019-03-19 08:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易談判中，美方施壓要求中國對美購買逾1兆美元產品，但晶片業者的回應冷淡，「別把我們算進去」。

美國半導體公司表示，已告知川普政府，不要把他們納入要求北京擴大購買美國商品和服務的任何協議內。

這些半導體業者指出，由於在美國生產的成本極高，強制要求購買額度，實際上反而將迫使美國晶片製造商在中國開設新工廠，進而使中國握有更多控制權。一旦如此，只會使競爭對手受益，讓美國公司更依賴北京。

半導體產業協會（SIA）總裁John Neuffer表示：「不管採購的數字是多少，中國的提議其實是分散焦點，也就是在非市場主導的環境下，中國政府影響力進一步深化的風險。決定商業獲利的應該是市場力量，而非政府命令。」

業界人士指出，中國提議未來六年內購買300億美元美國晶片，也就是讓美國對中國的半導體出口額增加一倍。更早之前，中國曾提議未來六年內購買2,000億美元美國晶片。

半導體業者在3月初由SIA安排的會議後，拒絕中方的採購計畫。業界人士指出，北京若欲保證採購額，必須彙整某種配額系統，這種機制可能在之後被用來把合約分配給中國企業。

晶片研究公司International Business Strategies總裁Handel Jones指出，中方的採購合約對美國業者來說有其意義，因為美國業者將能向中國的客戶保證供給不受干擾。由於貿易戰尚未落幕，中國企業「擔心會受到美方突襲。」