減產前景提振油價至四個月高點 鈀金觸及紀錄高點

2019-03-19 07:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一收創2019年以來新高，因石油輸出國組織（OPEC）及其合作夥伴承諾，至少到6月開會前，都將維持減產行動。鈀金觸及紀錄高點，因供給短缺。

布蘭特原油期貨收漲0.38美元或0.6%，結算價報每桶67.54美元。西德州原油期貨上漲0.57美元或1%，結算價報每桶59.09美元，盤中觸及四個月高點59.23美元。

紐約原油期貨今年以來上漲了30%，因OPEC+減產抵銷美國頁岩油產量激增的影響；另外，全球經濟放緩的疑慮曾導致去年年底油價暴跌，但這種影響已經減弱，股市穩步上漲也緩解對需求下降的擔憂。

紐約Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「OPEC的消息足以支撐市場。」OPEC+結束周末會議後，重申繼續減產。沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示：「只要庫存不斷上升，我們就會堅持減產，引導市場走向平衡。」

金價守在每英兩1,300美元上方，因市場預期美國聯準會（Fed）本周將維持利率穩定。鈀金周一觸及紀錄高位，延續今年強勁漲勢，主因供給短缺。

黃金現貨持穩於每英兩1,301.84美元，美國黃金期貨收跌0.1%，報每英兩1,301.50美元。

投資人關注fed利率決策。市場普遍預期今年不會升息，甚至押注Fed將在2020年降息。

鈀金現貨周一上漲1.4%，報每英兩1,581.01美元，盤中觸及1,584美元的紀錄高點。今年以來，鈀金價格累計上漲26%，較去年8月中旬的低點上漲逾90%。

加拿大皇家銀行財富管理董事總經理George Gero表示：「鈀金需求很大，交易所缺少實物。」鈀金仍處於供應短缺狀態，專業材料公司Johnson Matthey JMAT在上個月的報告中預測，今年的缺口將急劇擴大。

分析師表示，最大汽車市場中國可能推出刺激措施提振經濟，也有助鈀金漲勢。