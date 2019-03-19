美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一收高，銀行和科技股領漲，但波音和臉書拖累大盤漲勢，投資人關注美國聯準會（Fed）本周利率決策，以確認Fed對貨幣政策保持耐心的承諾。

道瓊工業指數收漲65.23點或0.25%，報25,914.1點；標普500指數收漲10.46點或0.37%，報2,832.94點；那斯達克指數收漲25.95點或0.34%，報7,714.48點。

標普500指數上周周線寫下11月以來最大漲幅，周一收盤較9月觸及的紀錄高點僅低約3.3%。

道瓊指數連四漲，但波音股價下跌1.8%，拖累道指漲勢，因衣索比亞航空公司空難後，波音面臨愈來愈多調查。

Fed將於19日至20日舉行決策會議，市場預期Fed對進一步升息的鴿派立場將更加鞏固。Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「Fed會議前市場總是持觀望態度，觀察是否有任何升息的跡象。」

油價上揚，推升能源股走高；石油輸出國組織（OPEC）延長減產，助油價升至四個月高點。另外，叫車服務公司Lyft即將進行首次公開發行股票（IPO）的消息，推升銀行股。

臉書重挫3.4%，因歐盟執委會表示，為保護公眾，「在某個時點將不得不監管大型科技和社群媒體公司。

蘋果預計於3月25日推出內容流媒體服務，但18日意外發表新款10.5英寸iPad Air和一款全新iPad mini，令投資人意外，股價收漲1.0%。

高盛和花旗分別上漲2.1%和1.1%，據傳這兩家銀行正在幫助德國最大的兩家銀行進行合併，交易價值可能超過280億美元。