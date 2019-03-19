哈佛研究：喝含糖飲料會提高死於心臟疾病及癌症的風險

2019-03-19 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



最新一項研究顯示，喝汽水、運動飲料及其他含糖飲料，會提高死於心臟疾病和數種癌症的風險。

CNBC報導，哈佛研究人員發現若喝愈多含糖飲料，死於心臟疾病的風險就愈高，這項研究18日刊載於美國心臟協會（AHA）的醫學期刊《Circulation》。

研究指出，含糖飲料也伴隨著會稍微提高死於乳癌和結腸癌的風險，但喝含有人工甘味劑的飲料則不會有相同的影響。

然而，每日喝四種以上無糖飲料（diet beverage）的女性，死亡率會高於其他小組，特別是心臟疾病。但這項研究的主要作者、哈佛陳曾熙公共衛生學院研究員馬立克（Vasanti Malik）也警告，這項統計數據可能高估了機率，因為人們也可能不再喝一般汽水，改喝其他飲料。

研究者發現，把含糖汽水換成無糖的版本，某種程度上會降低死亡率，但研究者仍建議民眾喝白開水。

愈來愈多研究顯示，喝含糖飲料會導致體重增加，也可能衍生一連串健康問題，包括肥胖、第二型糖尿病以及心臟疾病，這項新研究為最新例證之一。

馬立克表示，「整體情況才正要出現。這並非隨機出現的（情況），這些研究發現有許多一致之處」。

根據美國聯邦健康指南，一個人攝取的添加糖（Added sugars）占每日攝取熱量的比率應該要不到10%。如果一個人每日攝取2,000大卡的熱量，那添加糖攝取量就不該超過200大卡，而每罐汽水平均含有150大卡。

根據調查，一個人每喝一種添加糖的飲料，死於心臟疾病的風險就會升高10%。馬立克表示，雖然含糖飲料的最佳飲用量是「零」，但每周喝一至兩種含糖飲料的風險很低，甚至檢測不到風險。