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美偵測發現 巨大流星在白令海上空爆炸

2019-03-18 20:24聯合報 記者張江寧╱即時報導

BBC報導，美國太空總署表示，去年12月有一顆巨大流星在俄羅斯白令海上方爆炸，是30年來規模第二大的天體爆炸事件，也是六年前俄羅斯車里雅賓斯克流星爆炸事件以來最大的一次。

這次流星爆炸威力約為廣島原爆的10倍。美國太空總署學家琳賽強森指出，如此大型的流星每一百年僅會出現2至3次，之所以沒有引起太大注意，是因為爆炸地點位於俄羅斯堪察加半島外海的白令海上方。

在當地時間去年12月18日午間，這顆直徑約數公尺的小行星以每秒32公里的速度射入大氣層，並在地表上方25.6公里處爆炸。

太空總署近地天體觀測計畫主任法司特說：「這次流星釋放出的能量是車里雅賓斯克流星爆炸事件的40%，由於事發在白令海上方，沒有造成同樣的影響，因此也沒有出現在新聞媒體上。」車里雅賓斯克流星爆炸事件造成一千六百多人受傷，七千多棟建築受損。

美國軍用衛星首先偵測到這起爆炸，美國空軍隨即知會太空總署。

2005年，美國國會曾指示太空總署，在2020年前至少找到九成直徑超過140公尺並可能撞擊地球的近地天體。這種近地天體若撞擊地球，將嚴重影響大片地區。但科學家卻估計還要再30年，他們才能完成國會交代的任務。

這起發生在白令海的事件顯示，較大型近地天體極有可能無預警撞擊地球，再次揭露了強化監測的重要性。

去年12月有小行星在俄羅斯上方爆炸。圖擷自BBC
去年12月有小行星在俄羅斯上方爆炸。圖擷自BBC
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爆炸太空俄羅斯
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