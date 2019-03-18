陸智慧手機三巨頭銷售額 首度超越三星

2019-03-18 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓朝鮮日報報導，三星智慧手機去年銷售額為731.24億美元，低於中國大陸智慧手機三強華為、OPPO和VIVO的總銷售額919.28億美元。這是三星智慧手機銷售額首次落後於大陸三強企業之和。

智慧手機業界分析，大陸智慧手機企業不僅通過低價手機增加銷量，還陸續進軍高端市場，同步提升銷售額和收益。

美國智慧手機市場調查公司Strategy Analytics 17日指出，三星去年智慧手機銷售額比前年減少5.4%。去年推出的重點手機Galaxy S9和Galaxy Note 9買氣不高，導致業績下滑。在全球智慧手機市場排名前五的企業中，三星是唯一一家銷售額和銷量都下滑的企業。

相反地，大陸排名前三的智慧手機企業華為、OPPO和VIVO，去年總銷售額比前年增加35%。三家企業在大陸和歐洲市場大舉推出高端手機，同步提高銷量和銷售額，尤其華為去年接連推出售價超過700美元的P20和Mate 20系列手機，提升了業績。華為表示，去年P20系列銷量為1,600萬支，Mate 20銷量也超過500萬支，推升華為去年銷售額達464.68億美元，比前年增加62%。OPPO和VIVO則在大陸內需市場表現出色。Strategy Analytics分析說：「華為正迅速縮小與三星的差距，今年有望在銷售方面超越三星。」