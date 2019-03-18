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惡化英肥胖風氣 麥當勞促銷遊戲挨批

2019-03-18 19:30台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

麥當勞一年一度的促銷活動大富翁受到批評，被稱是惡化英國民眾超重的禍源。(phot...
麥當勞一年一度的促銷活動大富翁受到批評，被稱是惡化英國民眾超重的禍源。(photo by 網路截圖)
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麥當勞大富翁遊戲遭批，因為它是惡化英國肥胖問題的罪魁禍首！英國肥胖人口已是西歐最嚴重，而麥當勞還將在本週推出為期一週的「大富翁遊戲」，意圖透過點餐搜集貼紙，再兌換垃圾食物，此舉遭英國工黨副領袖華森痛批，「只顧盈利、罔顧人民健康」，他呼籲政府要嚴格審核相關的廣告，以免青少年陷入繼續買、繼續吃垃圾食物的惡性循環。

據健康研究，速食是導致英國肥胖的主因，含糖飲食與垃圾食物讓兒童罹患2型糖尿病的年紀下降，該國公衛局每年約花了10%的預算在治療糖尿病患者，麥當勞大富翁之舉是雪上加霜。

根據《專業存錢網》報導，麥當勞將於20日開始，推出為期一個月的一年一度大富翁集點遊戲，在這段期間，所有消費都會獲得貼紙，數量將視點餐種類而有所不同，但基本上是以量來區分，例如：點大份的套餐將比點中份的多得到一張貼紙，集滿一定數量，又能兌換免費的炸物。

限制廣告播出時間

這項一年一度的麥當勞促銷活動、也被稱為「麥當勞大富翁」（McDonald`s Monopoly），深受青少年的喜愛，他們能透過貼紙換得免費的炸物「加餐」，但這項措施卻被華森痛批「罔顧人民健康」。

《英國衛報》報導，華森表示，英國肥胖程度早已是西歐之冠，約有3分之2的成年人超重，而3分之1的兒童超重更是一項逐漸攀升的趨勢，若要徹底改善這項不健康國度之名，打擊垃圾食物將是首要政策；因此，他呼籲議會須嚴格審查麥當勞的促銷廣告，必須在9點後才能播出，減少無法自制的兒童受廣告影響而下訂單。

麥當勞須負社會責任

華森日前寄信給麥當勞首席執行官，他提及，麥當勞的盈利方針過於不道德，由於39%的麥當勞座落在英國貧困地區，這項鼓勵消費的促銷遊戲對貧窮兒童吸引力極大，「企業都應該負有道德責任，麥當勞顯然罔顧這項社會責任。」

不過，麥當勞發言人有不同意見，他們認為，食物的含量都標示的很清楚，麥當勞並沒有意圖隱瞞消費者食物含糖或含鹽量。

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