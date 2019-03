影/實驗:起司聽音樂可增風味 嘻哈樂效果最佳

2019-03-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



《路透》報導,瑞士有一名起司製造商相信,如果放音樂給起司聽,會使其更美味。他們正在進行這方面的實驗,從經典的歌劇到現代的電子音樂,希望能了解哪種音樂的效果最佳,初步實驗結果證實,嘻哈樂的效果最大。

該項目的負責人瓦姆普夫勒(Beat Wampfler)表示,細菌會影響起司口味,而酵素則會影響其成熟度。但他相信影響口味的因素不光是濕度、溫度或營養素,聲音、超音波或音樂也會造成物質上的影響。

去年9月開始,瓦姆普夫勒便嘗試放不同的音樂給起司聽,他將九個重量為10公斤(22磅)的艾門塔爾起司放置在單獨的木箱中,每個木箱下方都連接著迷你喇叭,將音樂的能量直接傳導到起司中,以測試音樂對起司風味和香氣的影響。

這些起司24小時都沉浸在探索一族(A Tribe Called Quest)的嘻哈音樂曲目「We Got it From Here」、莫扎特的「魔笛」歌劇或齊柏林飛船(Led Zeppeli)的經典搖滾歌曲「Stairway to Heaven」中。另外兩塊起司所聽的是Vril的電子音樂「UV」和Yello的環境音樂「Monolith」。還有另外三塊起司聽著高中低三種頻率的音波,剩下最後一塊起司作為對照組則平靜的待在旁邊。

瓦姆普夫勒日前邀請來一批專業人士來品嘗成果。瑞士電視台負責人兼評審會成員魯祖伊(Benjamin Luzuy)受訪時說:「音樂形成的差異非常明顯,無論是口感、味道或是外觀,都很不一樣。」

來自瑞士藝術學校音樂學院的克勞特(Peter Kraut)在試了起司的味道之後說:「嘻哈音樂讓起司的味道變的偏甜,而較為高頻率的音樂會讓起司的味道變更重,這樣的結果是我們預料不到的。」