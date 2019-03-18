影／實驗：起司聽音樂可增風味 嘻哈樂效果最佳

2019-03-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



《路透》報導，瑞士有一名起司製造商相信，如果放音樂給起司聽，會使其更美味。他們正在進行這方面的實驗，從經典的歌劇到現代的電子音樂，希望能了解哪種音樂的效果最佳，初步實驗結果證實，嘻哈樂的效果最大。

該項目的負責人瓦姆普夫勒（Beat Wampfler）表示，細菌會影響起司口味，而酵素則會影響其成熟度。但他相信影響口味的因素不光是濕度、溫度或營養素，聲音、超音波或音樂也會造成物質上的影響。

去年9月開始，瓦姆普夫勒便嘗試放不同的音樂給起司聽，他將九個重量為10公斤（22磅）的艾門塔爾起司放置在單獨的木箱中，每個木箱下方都連接著迷你喇叭，將音樂的能量直接傳導到起司中，以測試音樂對起司風味和香氣的影響。

這些起司24小時都沉浸在探索一族（A Tribe Called Quest）的嘻哈音樂曲目「We Got it From Here」、莫扎特的「魔笛」歌劇或齊柏林飛船（Led Zeppeli）的經典搖滾歌曲「Stairway to Heaven」中。另外兩塊起司所聽的是Vril的電子音樂「UV」和Yello的環境音樂「Monolith」。還有另外三塊起司聽著高中低三種頻率的音波，剩下最後一塊起司作為對照組則平靜的待在旁邊。

瓦姆普夫勒日前邀請來一批專業人士來品嘗成果。瑞士電視台負責人兼評審會成員魯祖伊（Benjamin Luzuy）受訪時說：「音樂形成的差異非常明顯，無論是口感、味道或是外觀，都很不一樣。」

來自瑞士藝術學校音樂學院的克勞特（Peter Kraut）在試了起司的味道之後說：「嘻哈音樂讓起司的味道變的偏甜，而較為高頻率的音樂會讓起司的味道變更重，這樣的結果是我們預料不到的。」