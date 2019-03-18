影／實驗：起司聽音樂可增風味 嘻哈樂效果最佳
《路透》報導，瑞士有一名起司製造商相信，如果放音樂給起司聽，會使其更美味。他們正在進行這方面的實驗，從經典的歌劇到現代的電子音樂，希望能了解哪種音樂的效果最佳，初步實驗結果證實，嘻哈樂的效果最大。
該項目的負責人瓦姆普夫勒（Beat Wampfler）表示，細菌會影響起司口味，而酵素則會影響其成熟度。但他相信影響口味的因素不光是濕度、溫度或營養素，聲音、超音波或音樂也會造成物質上的影響。
去年9月開始，瓦姆普夫勒便嘗試放不同的音樂給起司聽，他將九個重量為10公斤（22磅）的艾門塔爾起司放置在單獨的木箱中，每個木箱下方都連接著迷你喇叭，將音樂的能量直接傳導到起司中，以測試音樂對起司風味和香氣的影響。
這些起司24小時都沉浸在探索一族（A Tribe Called Quest）的嘻哈音樂曲目「We Got it From Here」、莫扎特的「魔笛」歌劇或齊柏林飛船（Led Zeppeli）的經典搖滾歌曲「Stairway to Heaven」中。另外兩塊起司所聽的是Vril的電子音樂「UV」和Yello的環境音樂「Monolith」。還有另外三塊起司聽著高中低三種頻率的音波，剩下最後一塊起司作為對照組則平靜的待在旁邊。
瓦姆普夫勒日前邀請來一批專業人士來品嘗成果。瑞士電視台負責人兼評審會成員魯祖伊（Benjamin Luzuy）受訪時說：「音樂形成的差異非常明顯，無論是口感、味道或是外觀，都很不一樣。」
來自瑞士藝術學校音樂學院的克勞特（Peter Kraut）在試了起司的味道之後說：「嘻哈音樂讓起司的味道變的偏甜，而較為高頻率的音樂會讓起司的味道變更重，這樣的結果是我們預料不到的。」
瓦姆普夫勒表示，他的作品由評審團進行了兩次測試後證實嘻哈音樂對起司的影響最大，並表示實驗接下來的重點會放在嘻哈如何影響起司。並表示自己會為了科學領域的發展將繼續研究下去。
留言