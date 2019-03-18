「一起獨處」！螢幕時代新家庭關係：家人共聚各玩手機

2019-03-18 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



兩名英國學者近日發表研究指出，在手機和平板電腦無處不在的年代，許多英國人花更多時間與家人在一起，只不過可能是「人在心不在」狀態，也就是人人拿著一個螢幕、各看各的，全家人「一起獨處」，而非「一起聚會」。

牛津大學社會學家穆倫（Killian Mullan）和華威大學社會學副教授史黛拉．查濟希奧查瑞（Stella Chatzitheochari）的這項研究，發表在12日出版的「婚姻與家庭」期刊，這是第一項針對數位行動裝置影響英國家庭時光的研究，調查樣本是2500對親子、近5000份每日活動紀錄。

研究發現，從2000年到2015年，英國家庭「一起獨處」的時間，每天增加近40分鐘。

2000年時，平均親子每日共度347分鐘，其中84分鐘一起進食或看電視，95分鐘是「一起獨處」，即雖同處一個屋簷下，但彼此彷彿視而不見。到了2015年，平均親子每日共度379分鐘，比15年前多32分鐘，但「一起獨處」時間長達136分鐘，一起進食或看電視87分鐘。

穆倫說，這15年來，英國家庭提高了親子相聚時間，但孩子們在增加的那些時間中，全都處於獨處狀態。

查濟希奧查瑞認為，研究結果顯示，手機和平板電腦之類裝置已深植家庭生活，雖未減少家人共聚時光，卻很可能造成人們在家庭活動期間心不在焉，讓人覺得家庭關係的品質受到威脅。不過她也說，各種行動裝置也可能讓家庭活動更充實，且讓孩童與外人維繫友誼，需要更多研究來佐證。