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歐盟政府網站允許臉書、Google追蹤使用者 惹隱私疑慮

2019-03-18 09:27經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

研究發現歐盟政府網站有許多包含臉書在內的廣告追蹤器。 美聯社
研究發現歐盟政府網站有許多包含臉書在內的廣告追蹤器。 美聯社
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金融時報引述丹麥一家瀏覽器分析公司的研究指出，歐盟成員國的政府允許包括Google和臉書（Facebook）在內多達100家以上的廣告公司，暗中追蹤其公部門官網上使用者，其中涉及許多敏感的個人資訊，很明顯違反歐盟自己訂的資料保護法。

金融時報說，丹麥瀏覽器分析公司Cookiebot發現，廣告業者用來記錄使用者所在位置、使用何種裝置上網、瀏覽行為所使用的「廣告追蹤器」，遍布在歐盟25個會員國的政府部門官網上，其中法國政府的網站有最多的廣告追蹤器，共有52個不同公司的追蹤器在追蹤使用者行為。

政府公部門有許多網站係提供HIV、精神疾病或墮胎等極為私密的健康資訊，有需要的使用者通常無法選擇不去使用。Cookiebot執行長Daniel Johannsen說，雖然政府想必沒有要控制使用者行為資料或由這些資料中得到好處，但還是傷害到國民是他們隱私。

許多政府網站在隱私政策聲明中有提到他們採用了Google的分析，但未揭露任何與廣告有關的cookies。研究發現，許多廣告追蹤器由一些附帶的功能，像是分享等，夾帶第三方進入，而沒有得到政府網站和使用者的同意。

Google表示，公司政策很清楚要求使用其工具的網站必須取得使用者同意採用cookies，Google不允許搜集使用者敏感的健康資料。臉書也強調其商業工具旨在幫助網站經營者更了解使用者如何使用其服務，告知使用者哪些公司在追蹤他們是網站經營者的責任。

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