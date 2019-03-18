沙國能源部長：OPEC+下半年仍需維持油市平衡

2019-03-18 07:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯能源部長Khalid Al-Falih表示，今年下半年石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）仍需繼續監控供需，採取必要的措施來保持石油市場平衡。他強調產油國的任務還遠遠没有達成，目前的努力也必須堅持到6月。

彭博資訊報導，美國的石油庫存現在仍明顯高於正常水準。短期內石油供給過剩的風險仍在，然而OPEC+也不希望看到油價過高。