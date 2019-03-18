親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

【殺破狼星座周運勢】雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

沙國能源部長：OPEC+下半年仍需維持油市平衡

2019-03-18 07:26經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

沙烏地阿拉伯能源部長Khalid Al-Falih表示，今年下半年石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）仍需繼續監控供需，採取必要的措施來保持石油市場平衡。他強調產油國的任務還遠遠没有達成，目前的努力也必須堅持到6月。

彭博資訊報導，美國的石油庫存現在仍明顯高於正常水準。短期內石油供給過剩的風險仍在，然而OPEC+也不希望看到油價過高。

目前油國組織與夥伴的減產措施執行情況良好，並且會再進一步改善。沙國預期到4月的產出都會低於目標。

圖為沙烏地阿拉伯一處煉油廠。 路透
圖為沙烏地阿拉伯一處煉油廠。 路透
分享

OPEC沙烏地阿拉伯油價
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

Fed決策會議 四看點

2019-03-17 23:56

高恩事件 嚇壞日企外籍高管

2019-03-18 00:01

高恩天價保釋...下一步受關注

2019-03-18 00:01

高恩案操盤手...王牌律師高野隆

2019-03-18 00:01

藥廠老闆坐牢 遙控公司惹議

2019-03-18 00:00

義國挺一帶一路 歐盟焦慮

2019-03-17 23:59

封殺暴力影片 臉書新難題

2019-03-17 23:58

菲、泰、印尼 降息聲浪升高

2019-03-17 23:58

知名男星醜聞連爆 韓娛樂公司市值大蒸發

2019-03-17 23:58

德意志銀行與德國商業銀行展開合併談判

2019-03-17 22:31

三大因素 美國經濟的「逆風」很快將轉「順風」

2019-03-17 22:30

愛爾蘭威士忌美國銷量持續成長 千禧世代成推手

2019-03-17 17:36

國際財經市場未來一周展望

2019-03-17 14:24

陸資在貝加爾湖建瓶裝水廠 百萬俄人怒吼

2019-03-17 14:24

薪資停滯！ 澳洲逾百萬人身兼兩職

2019-03-17 13:50

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

男當15年米蟲爽中84億樂透 前妻不屑：再多錢也不復合

2019-03-17 20:46

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

2019-03-17 10:00

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

為何川普美軍接力指控谷歌幫忙解放軍？美媒指因為這事

2019-03-17 18:29

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42

紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？

2019-03-17 10:03

真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘

2019-03-17 16:16

美股牛市 暗藏流動性危機

2019-03-17 23:59

紐國槍擊案／2小鎮警察英勇過人 36分鐘迅速擒兇

2019-03-17 16:35

下載語音紀錄器資料 衣索比亞空難調查現進展

2019-03-17 20:25

三大因素 美國經濟的「逆風」很快將轉「順風」

2019-03-17 22:30

Fed決策會議 四看點

2019-03-17 23:56

臉書：移除150萬支紐西蘭清真寺屠殺案影片

2019-03-17 18:26

韓流持續發酵 南加州掀高雄旅遊熱

2019-03-17 14:26

法國香榭大道暴亂！黃背心燒砸名店

2019-03-18 00:43

紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程

2019-03-17 10:23

紐西蘭的反恐法 為何治不了大屠殺的嫌犯？

2019-03-18 00:43

高恩事件 嚇壞日企外籍高管

2019-03-18 00:01

清真寺血案前9分鐘 凶嫌寄犯案宣言給紐西蘭總理

2019-03-17 13:41

槍擊案後 紐國總理阿爾登戴頭巾關懷穆斯林

2019-03-17 23:31

華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾

2019-03-17 11:39

「達文西密碼」場景 巴黎聖許畢斯教堂起火

2019-03-17 22:43

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-18 07:26

紐國屠殺案非恐攻？ 外媒：勿有成見

2019-03-17 18:27

梅伊恐需下台 換英脫歐協議過關

2019-03-17 15:58

美國2020年國防預算 對抗中國威脅列重中之重

2019-03-18 00:10

熱帶氣旋橫掃非洲3國 釀150死

2019-03-17 17:19

印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者

2019-03-17 15:35

涉槍殺紐約黑手黨老大 24歲白人嫌犯被捕

2019-03-17 23:13

退稅變少 川普減稅法惹民怨 共和黨憂影響2020選情

2019-03-17 13:29

印尼巴布亞省洪災釀58死 數千人無家可歸

2019-03-17 20:01

別變加州旅館式脫歐 梅伊籲議員：支持我的方案

2019-03-17 09:43

陸資在貝加爾湖建瓶裝水廠 百萬俄人怒吼

2019-03-17 14:24

憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館

2019-03-17 10:03

無人機搶工作！ 紐西蘭牧羊犬哭哭

2019-03-17 13:54

法國黃背心延燒 暴徒搶劫巴黎商家

2019-03-17 16:54

影／黑貓兄弟溜冰初體驗 摔跤轉圈打滾萌翻

2019-03-17 16:04

薪資停滯！ 澳洲逾百萬人身兼兩職

2019-03-17 13:50

寶特瓶做成船隻 非洲運輸節能減碳

2019-03-17 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top