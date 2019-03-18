今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-18 07:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會本周開會決定利率決策，市場密切關注。 美聯社 分享 facebook

美國半導體股上周五漲到六個多月來最高，晶片需求是否確定在下半年回春，製造商財報可望提供進一步佐證。Fed本周開會，一般預期利率將按兵不動；另外，亞洲多國央行本周也將開會決定利率政策。OPEC會議結束後，油價是否會進一步走高？波音737 Max客機遭停飛事件，後續影響如何？

●美股牛市 暗藏流動性危機

在博通（Broadcom）財測激勵下，美國半導體股上周五漲到六個多月來最高，科技股為主的那斯達克和標普500指數也雙雙漲到五個月高峰。晶片需求是否確定在下半年回春，輝達（Nvidia）和美光（Micron）本周將提供進一步佐證。

今來美股攀高，距離歷史新高價位約4%，但專家指出，這波漲勢卻掩蓋了華爾街市場流動性明顯惡化的隱憂。流動性惡化是因金監機關要求投資銀行關閉自營櫃台，並降低「造市」（market-making）業務，可能使股市震盪將更加頻繁。

●Fed本周開會 四大焦點

Fed在美東時間19日下午2時（台北時間20日淩晨2時）公布利率決策，預料將維持基準利率區間為2.25%至2.5%不變，但市場將關注四大重點：決策聲明與主席鮑爾的記者會發言、最新利率點狀圖、最新經濟成長與通膨率預測，以及是否宣布停止縮表時程表。

●東南亞通膨轉弱 各國央行可能降息

東南亞通膨率普遍低迷，提高今年此地區利率政策轉向降息的可能性。印尼、菲律賓及泰國等央行本周雖可能都將按兵不動，但未來幾個月可能暗示願意降息。

●油價是否繼續走高

石油輸出國組織（OPEC）承諾減產，加上美國原油庫存意外下滑，供給趨緊跡象漸增，推升國際油價連兩周周線收高，西德州原油期貨上周更寫下一個月來最大單周漲幅。OPEC和其他產油盟國周末於亞塞拜然召開聯合部長級監督委員會，檢討減產協議的遵守狀況。

分析師認為，美中貿易談判延遲和成長放緩的疑慮將衝擊能源需求，限制市場走高的動能。

●波音737 Max停飛事件 後續影響

美國波音737 Max客機遭停飛，不僅使波音付出極高成本，也可能衝擊航空公司財務狀況。另外，這也可能提高美中貿易磋商的複雜度，因為在中國希望擴大採購美國產品、縮減對美順差的購買清單中，波音的新機採購是關鍵一環。