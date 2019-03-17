三大因素 美國經濟的「逆風」很快將轉「順風」

2019-03-17 22:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國在2009年中擺脫經濟衰退以來，年初成長動能一向偏疲軟，但春季成長步伐會加快。專家認為，今年可能也是這種型態。美國第一波關於3月經濟表現的數據將在本周出爐，投資人將可藉此觀察景氣最新動態。

美國財經媒體MarketWatch報導，經濟學家預估，美國第1季經濟可能僅成長1.5%，但春季國內生產毛額（GDP）的成長年率可望加速至2.5%。

今年與去年的最大差別在於今年政府沒有大規模減稅、擴大支出等提振景氣措施，但美國經濟並非因此就缺乏支撐。美國聯準會（Fed）已於1月底宣布取消短期內再度升息的計畫，促使企業貸款、房貸的利率下滑。

美國2月失業率也降至3.8%，寫下數十年來最強表現。就業市場熱絡可望促使家庭持續帶動經濟。雖然這幾個月消費者的開支略低於所得，但這種現象難以延續。消費者支出的增幅通常與收入高度相關，而薪資每年的增幅超過3%。

第三項牽動美國景氣的因素是美中貿易戰，若這兩大國能達成貿易協議，將有助於刺激經濟成長。美中貿易糾紛去年夏季開始加劇，美國的企業投資活動隨之放緩，迄今仍未全面回溫。