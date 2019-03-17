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愛爾蘭威士忌美國銷量持續成長 千禧世代成推手

2019-03-17 17:36經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國千禧世代可能是鮪魚罐頭、摩托車、鑽石銷量下滑的罪魁禍首，但他們至少在一個產業上幫上忙：愛爾蘭威士忌。

根據愛爾蘭食品局，過去五年愛爾蘭威士忌在美國的銷量成長61%，單2018年銷售就年增9.4%，為烈酒商帶來約10億美元的營收。

蒸餾酒協會（Distilled Spirits Council）首席經濟學家奧茲果指出，去年也是烈酒連續第九年瓜分啤酒的市占率，而千禧世代正在帶動愛爾蘭威士忌在美國市場的成長，原因之一是這個族群願意花更多錢在更高品質的酒類上。

儘管愛爾蘭威士忌在美國及其他市場皆獲得成長，但仍占烈酒銷售總箱數不到3%。烈酒公司試圖改變這種情況，紛紛提高行銷支出以推廣其品牌。例如，全球最大烈酒供應商迪亞吉歐（Diageo）在2017以Roe & Co品牌重新打進個正在蓬勃發展的市場，行銷支出比前一年多出20%。

愛爾蘭威士忌與蘇格蘭威士忌相比，口感較順、比較不嗆人，也不像美加生產的威士忌那麼甜。

法國烈酒巨頭保樂力加（Pernod Ricard）旗下的尊美醇（Jameson）威士忌，依然是市場領先者，但仍有不少後起之秀正在急起直追。根據愛爾蘭食品局，2013年島上僅有三座蒸餾酒廠，現在已增至18座，還有八座正在興建中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尊美醇威士忌。網路照片。
尊美醇威士忌。網路照片。
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愛爾蘭法國經濟
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