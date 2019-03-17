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薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

根據澳洲官方的勞工數據分析顯示，超過100萬澳洲人需要身兼兩份工作，以應付不斷增加的生活開銷。

反對黨工黨就業部發言人奧康諾爾（Brendan O'Connor）13日表示，根據澳洲統計局（ABS）的勞動力數據，去年第4季中，擁有兩份工作的人數增加3.3個百分點，這表示1270萬名澳洲人中，近8%需要兩份工資。另一報告指出，超過100萬人處於就業不足狀態，也就是想要獲得更多工作機會，但沒辦法。

奧康諾爾表示，顯然對很多人來說，除了工資外，一切都在上漲。

該份數據強調反對派的警告，即需要提振工資，並質疑政府說要改善就業人數的諾言。工黨領袖肖頓（Bill Shorten）積極推動調漲最低工資，認為「最低工資不該只是維生工資」。

企業主則認為，加速工資上漲會扼殺就業環境，表示提高經濟生產力應為優先。然而，調查結果發現，近年來生產率逐年攀升，但工資成長率卻持續下降，失業率維持在5%。

肖頓說，（兼兩份工作）代表澳洲人被迫勉強維持生計。「澳洲人工資成長率創歷史新低，實際工資停滯不前、加班費減少，同時家庭預算因能源帳單、醫療費用和托兒費飆升等，變得更加吃緊」。

反對黨財務部發言人查爾默斯（Jim Chaimers）說，「我們已宣布，我們將恢復加班費，這很重要」，「另外我們將打擊假合約、狡猾的簽證和雇用臨時工以削減工資等惡質環境」。

他說，工黨正研究如何提高澳洲的最低薪資標準，因為最低工資與維生薪資間的差距，已隨著時間推移而不斷擴大，「這是一個大問題」。

超過100萬澳洲人需要身兼兩份工作，以應付不斷增加的生活開銷。美聯社
超過100萬澳洲人需要身兼兩份工作，以應付不斷增加的生活開銷。美聯社
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澳洲加班費薪資
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