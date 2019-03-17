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吃雞蛋真的會導致心血管疾病嗎？這項調查這樣說

2019-03-17 00:08經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

你在周末盡情享用歐姆蛋或義大利烘蛋時，不妨看一下這篇文章。

華爾街日報報導，根據美國15日公布的一項大型調查，吃雞蛋對人體的好處可能不大，且吃進高膽固醇的食物容易導致心血管疾病和死亡。

這項調查看似挑起了過去以來一直爭論不休的問題， 意即吃雞蛋對人體健康究竟是利或弊，此時正逢雞蛋愈來愈受歡迎，且美國的雞蛋消費量正持續增加。

根據美國西北大學費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）調查，每日攝取300毫克膽固醇的受訪者，罹患心血管疾病的風險增加17%，死亡風險也升高18%；1周吃3至4顆雞蛋的受訪者，罹患心血管疾病的風險則提高6%，死亡風險升高8%。

這項報告在過去幾年內調查了29,615名不同族群的美國人，並透過受訪者的飲食及健康模式分析得出這項結果，並刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）。

研究人員發現，吃進含膽固醇的食物正是風險升高的元兇，影響力更甚飽和脂肪酸或其他成分。一顆大雞蛋的蛋黃含有186毫克的膽固醇，紅肉和培根這類加工肉品也含有膽固醇。

調查也建議，目前的美國飲食指南（U.S. Dietary Guidelines）可能需要調整，因為最新版的指南已取消膽固醇食用上限，不過仍建議民眾應降低攝取量。2015年之前的指南則建議，民眾每日攝取的膽固醇應低於300毫克。

科羅拉多大學醫學院內分泌及心臟病藥物學系教授艾克爾（Robert Eckel）表示，一般人1周吃3至4顆蛋的風險不大，但吃進愈多膽固醇，則風險愈高。而1天吃2顆蛋的民眾，罹患心血管疾病的風險會增加27%，死亡風險也會升高34%。

美國西北大學調查指出，每日攝取300毫克膽固醇的受訪者，罹患心血管疾病的風險增加...
美國西北大學調查指出，每日攝取300毫克膽固醇的受訪者，罹患心血管疾病的風險增加17%，死亡風險也升高18%。 路透
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膽固醇雞蛋心血管疾病
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