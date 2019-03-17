吃雞蛋真的會導致心血管疾病嗎？這項調查這樣說

2019-03-17 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



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華爾街日報報導，根據美國15日公布的一項大型調查，吃雞蛋對人體的好處可能不大，且吃進高膽固醇的食物容易導致心血管疾病和死亡。

這項調查看似挑起了過去以來一直爭論不休的問題， 意即吃雞蛋對人體健康究竟是利或弊，此時正逢雞蛋愈來愈受歡迎，且美國的雞蛋消費量正持續增加。

根據美國西北大學費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）調查，每日攝取300毫克膽固醇的受訪者，罹患心血管疾病的風險增加17%，死亡風險也升高18%；1周吃3至4顆雞蛋的受訪者，罹患心血管疾病的風險則提高6%，死亡風險升高8%。

這項報告在過去幾年內調查了29,615名不同族群的美國人，並透過受訪者的飲食及健康模式分析得出這項結果，並刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）。

研究人員發現，吃進含膽固醇的食物正是風險升高的元兇，影響力更甚飽和脂肪酸或其他成分。一顆大雞蛋的蛋黃含有186毫克的膽固醇，紅肉和培根這類加工肉品也含有膽固醇。

調查也建議，目前的美國飲食指南（U.S. Dietary Guidelines）可能需要調整，因為最新版的指南已取消膽固醇食用上限，不過仍建議民眾應降低攝取量。2015年之前的指南則建議，民眾每日攝取的膽固醇應低於300毫克。