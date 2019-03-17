巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍

2019-03-17 00:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長兼執行長巴菲特。 路透 分享 facebook

波克夏公司（Berkshire Hathaway）14日首次公布兩位副董事長亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）薪酬細節，被視為股神巴菲特接班者的這兩人，去年1月剛接大位，公司對他們的獎勵毫不手軟，各給予1,800萬美元年薪。巴菲特則數十年如一日，一年實質上只領了象徵性的10萬美元。

路透報導，現年88歲的巴菲特過去25年多來年薪始終為10萬美元（約新台幣300萬美元），在全美執行長排行中敬陪末座。但巴菲特持有波克夏16.5%股權，富比世雜誌（Forbes）估計他的身價高達844億美元。巴菲特高齡95歲的事業夥伴副董事長孟格（Charlie Munger），底薪同樣為10萬美元，他主掌大部分資金分配。

波克夏申報文件顯示，巴菲特去年總薪酬約38.9萬美元，為波克夏旗下三分之二總員工薪資中位數58,691美元的6.63倍，但其中包含個人及住家保全費用28.9萬美元，巴菲特實領年薪僅10萬美元。

但兩位新任董事長的薪酬就很可觀了。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，亞伯及詹恩去年薪酬為1,600萬美元底薪加上200萬美元獎金，因此各領取1,800萬美元，代表巴菲特願意比照其他上市企業的支薪水準，但未給予股票選擇權。巴菲特上月受CNBC訪問時表示，兩位副董事長表現格外優異。

56歲的亞伯負責非保險業務，掌管聖大菲鐵路公司（BNSF）、飛機零組件製造商Precision Castparts、內褲品牌Fruit of the Loom、慢跑鞋品牌Brooks及波克夏能源。亞伯持還保留波克夏能源執行董事長職務，並持有該公司1%表決權股權。

67歲的詹恩主掌波克夏保險業務，包括旗下汽車保險公司Geico及通用再保公司（General Re）。詹恩持有波克夏1.23億美元股票，亞伯則擁有200萬美元股份。