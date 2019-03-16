台灣起薪停滯不前 漂日求職年輕人勁增

2019-03-16 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



台灣年輕人優異的語言能力及軟實力成為日企炙手可熱的人才，許多台灣人在旅遊及海外企業擔任管理職，為日本勞工短缺的窘境注入活水。然而，往日本北漂人數攀升，也突顯台灣起薪停滯及不滿生活品質的現況。

根據遠見雜誌3月調查結果，18至39歲計劃出國工作或繼續升學的比率高達41.9%，日本以22.6%位居出國首選，中國為21.4%，美國占16.7%。

根據日本外交部統計，2017年向台灣民眾發放2,300個工作簽證和高技術人才簽證，較2016年增加30%，更是2012年的一倍，大部分的簽證都是發給畢業新鮮人。日本企業積極招攬這批具備語言能力且文化及觀點相似的外籍員工，許多任職觀光業及拓展海外市場公司的台灣員工更晉升至管理職位。

日經新聞指出，這批年輕員工為日本面臨勞動力短缺的企業注入活水。許多台灣人才通曉中、日、英三國語言，且適應海外工作環境，成為計劃擴張海外市場企業的不二人選。日本駐車場開發株式會社試圖招聘台灣人才，進軍亞洲市場。主管表示：「台灣年輕人積極進取，我們希望招攬業務、管理及其他職位的人才。」

台北2月舉辦就業博覽會期間，超過300人找尋日本企業的職缺。由東京仲介公司Fourth Valley Concierge贊助的博覽會，還提供履歷撰寫等專業課程，提高求職者的錄取率。指導員表示，台日履歷寫法大不同，「日本企業多採終生僱傭制，因此履歷上出現多家企業，會留給人不久就會離職的負面印象。」