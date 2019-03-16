權利金能不能降一點？日便利店加盟業者難撐24小時營業

2019-03-16 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本便利店加盟主快要撐不下去了？日本便利商店的加盟店主利潤愈來愈薄，加上人力吃緊，很難支撐24小時營業。他們透過所屬組織「便利店主聯盟」希望便利店總公司能降低權利金，以期稍解經營壓力，不過這個請求昨天（15日）在第一關被駁回。

駁回他們請求的是厚生勞動省處理勞力糾紛的中央勞動關係委員會。該委員會的理由是這些店家經理人不可以集體行動向連鎖業者（總公司）討價還價，而且加盟店主在定義上不適用為「受雇者」。

「便利店主聯盟」主席Takanori Sakai發誓要上訴到東京地方法院，他說：「完全無法接受！」上訴公聽會最快可在今年5月展開。日本 7-eleven 公司則是發布聲明，歡迎這項裁定。

日經新聞指出，儘管許多加盟主營運壓力已經到達臨界點，便利商店連鎖業者目前仍在繼續展店。站在連鎖品牌業者的立場，增加更多門市，曝光增加有助加強品牌認知度，營收也會往上走。但是對加盟主而言，同一小區內有其他同品牌的店簡直就是災難，不僅要競爭營收還要搶工作人力。

日經報導，在繁榮階段，加盟對雙方都有利，但現在加盟店主苦於自家店面的銷售不再成長，同店來客量在去年也已經連續三年減少。加上基本工資每年往上調，人力成本近十年已經增加三成多，近來因為日本勞動人力短缺，要維持24小時營業，還常找不到人值夜班，許多店主自己也要值班人手才夠。