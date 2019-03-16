Model Y亮相特斯拉股價卻重挫 反映4大疑慮
電動車大廠特斯拉（Tesla）14日發表新款電動休旅車Model Y後，15日股價反而重挫5%，分析師認為，華爾街不捧場反映四大隱憂，包括可能排擠Model 3的銷售以及資金水位的疑慮。
特斯拉15日股價跌5%至275.43美元，是去年10月22日來最低收盤價，且比執行長馬斯克推文預告發表日期時的價位低超過6%，與2017年9月的歷史最高價位相比更已回跌將近30%。
這款跨界電動休旅車起價每輛4.7萬美元，預購者須付2,500美元定金，高於當初發表Model 3時要求的金額。Model Y預計2020年底開始生產，售價約3.9萬美元的平價款可望在2021年初出廠。
但分析師對Model Y的展望持保留態度，MarketWatch網站把主要疑慮整理如下：
1. 能否趕上生產進度令人憂慮
Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）說：「我們仍對製造時程感到憂心。」
薩科納奇指出，開始生產的目標日期訂在2020年底，與電動小轎車Model 3的生產目標類似，但Model 3後來延遲9到12個月。
2. 定金變貴可能影響特斯拉現金水位
薩科納奇和RBC資本市場分析師史派克（Spak）都認為，預購定金提高到2,500美元，比當初Model 3的預購定金1,000美元大幅提高，可能影響買氣，進而升高市場對特斯拉現金水位的憂慮。
史派克說：「這款車要等將近兩年。消費者也許已明白，當初早早下定金預購Model 3，也沒多大好處。」
3. Model 3需求有隱憂
史派克指出，在美國，跨界休旅車比轎車受歡迎，因此Model Y很可能對Model 3的銷售產生顯著的排擠作用。他也質疑特斯拉為何不等到Model Y快接近生產階段時再發表。
Roth Capital Partners首席分析師厄文（Craig Irwin）說：「Model Y發表日期可能提前，以分散外界對Model 3需求疲弱的關注。」
4. 缺乏驚喜
史派克說，有別於先前特斯拉新產品發表會，這次Model Y亮相，不見許多人期待的「還有一件事」（one more thing），也就是「缺乏驚喜」。
Cowen分析師奧斯朋（Jeffrey Osborne）表示，整場Model Y發表會給人的感覺好像在秀資訊型廣告（infomercial ），沒有令人期待的壓軸驚喜時刻，沒有Model S和Model X更新，沒有透露第1季財報是否有好消息，也沒有提供任何訊息紓解需求減緩焦慮。
奧斯朋說：「我們認為，這場發表會較像是為募集資金和品牌宣傳而舉辦。我們不認為新款Model Y會刺激需求升高，或激起對特斯拉品牌的熱情。」
留言