Model Y亮相特斯拉股價卻重挫 反映4大疑慮

2019-03-16 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）14日發表新款電動休旅車Model Y後，15日股價反而重挫5%，分析師認為，華爾街不捧場反映四大隱憂，包括可能排擠Model 3的銷售以及資金水位的疑慮。

特斯拉15日股價跌5%至275.43美元，是去年10月22日來最低收盤價，且比執行長馬斯克推文預告發表日期時的價位低超過6%，與2017年9月的歷史最高價位相比更已回跌將近30%。

這款跨界電動休旅車起價每輛4.7萬美元，預購者須付2,500美元定金，高於當初發表Model 3時要求的金額。Model Y預計2020年底開始生產，售價約3.9萬美元的平價款可望在2021年初出廠。

但分析師對Model Y的展望持保留態度，MarketWatch網站把主要疑慮整理如下：

1. 能否趕上生產進度令人憂慮

Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）說：「我們仍對製造時程感到憂心。」

薩科納奇指出，開始生產的目標日期訂在2020年底，與電動小轎車Model 3的生產目標類似，但Model 3後來延遲9到12個月。

2. 定金變貴可能影響特斯拉現金水位

薩科納奇和RBC資本市場分析師史派克（Spak）都認為，預購定金提高到2,500美元，比當初Model 3的預購定金1,000美元大幅提高，可能影響買氣，進而升高市場對特斯拉現金水位的憂慮。

史派克說：「這款車要等將近兩年。消費者也許已明白，當初早早下定金預購Model 3，也沒多大好處。」

3. Model 3需求有隱憂

史派克指出，在美國，跨界休旅車比轎車受歡迎，因此Model Y很可能對Model 3的銷售產生顯著的排擠作用。他也質疑特斯拉為何不等到Model Y快接近生產階段時再發表。

Roth Capital Partners首席分析師厄文（Craig Irwin）說：「Model Y發表日期可能提前，以分散外界對Model 3需求疲弱的關注。」

4. 缺乏驚喜

史派克說，有別於先前特斯拉新產品發表會，這次Model Y亮相，不見許多人期待的「還有一件事」（one more thing），也就是「缺乏驚喜」。

Cowen分析師奧斯朋（Jeffrey Osborne）表示，整場Model Y發表會給人的感覺好像在秀資訊型廣告（infomercial ），沒有令人期待的壓軸驚喜時刻，沒有Model S和Model X更新，沒有透露第1季財報是否有好消息，也沒有提供任何訊息紓解需求減緩焦慮。