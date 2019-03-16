紐西蘭農民開始用無人機牧羊

2019-03-16 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



自動化時代來臨，人類部分工作被機器取代，但一項新報導指出，人類可能不會是唯一失去工作的苦主。

紐西蘭農民開始使用無人機放牧並監控牲口，逐漸取代聰明牧羊犬超過一個世紀以來的工作。根據紐西蘭國家廣播電台，雖然機器無法完全取代狗，但無人機卻和牧羊犬一樣：會吠叫。

中國大陸科技公司大疆創新（DJI）的Mavic無人機一台大約3500美元（約台幣10萬元），頗受牧農歡迎。無人機可透過擴音器大聲播放預錄的狗吠聲，讓無人機模仿小狗趕羊。也可放警笛等可以趕羊的聲音。

牧羊人蘭貝斯（Corey Lambeth）表示，無人機效果出奇好。他說：「我注意到一件事，當你叫母牛和小牛移動，有些老牛會起身反抗牧羊犬，但是用無人機時卻從未如此。」他表示，跟牧羊犬相比，利用無人機趕牛羊更快，而且對牛羊造成很小的壓力。

無人機的好處不只如此，除了能牧羊、牧牛之外，還可以使農民從遠處監控農田、水和飼料供給，並且在不打擾動物的情況下檢查牲口健康。

另一名牧羊人倫圖爾（Jason Rentoul）表示，去年春季需要兩個人和兩群牧羊犬團隊，花兩個小時才完成放牧，但現在一台無人機只需45分鐘就能搞定。他說，無人機減少許多人力，而且無人機可從更高處觀察，能讓他省下走半小時的路查看有沒有落單的羊。

紐西蘭的牧農表示，有些牧羊犬已經學會和無人機一起合作，也能分辨無人機是合作夥伴而不是敵人。

倫圖爾說，聰明的牧羊犬已經知道，如果無人機在那邊工作，牠就會到另一頭趕牲口。