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懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

諾貝爾獎得主克魯曼：工資低落別怪機器人！

2019-03-15 23:12經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

近年來每當觸及工資低迷議題，評論矛頭往往指向機器人搶走工作。這種論調儼然已蔚為常識，進而影響政策措施，比方說提倡「全民基本收入」的運動，就是因為認定工作只會愈來愈稀少、機器人接掌經濟的末日災難將至。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼駁斥這種論調並非事實。他在15日紐約時報專欄撰文指出，回顧過去40年來，美國勞工之所以遭受工作流失和工資低落，最主要因素不是自動化，而是與政治和權力更有關係。

先界定何謂「機器人」（robot）。機器人外觀未必像電影「星際大戰」裡的人形機器人C-3PO，克魯曼說，從經濟觀點來看，凡是「能運用科技完成先前人工工作」之物，都可稱為機器人。

就這個定義而論，機器人改造經濟已長達數世紀之久。早在1821年，古典經濟學家李嘉圖（David Ricardo）就已撰文探討機械帶來的破壞性效應。

露天採礦和山頂移平等技術促成煤礦開採徹底轉型，導致1950年至2000年煤礦生產幾乎倍增，但採煤機械化也導致煤礦工從47萬人降到如今不到8萬人。碼頭裝卸工曾活躍各大港市，但隨著貨運貨櫃化，1970年代迄今全球貿易激增的同時，從事「船貨處理」的美國勞工數已銳減三分之二。

由此看來，科技帶來的破壞性效應並不是新的現象。話雖如此，自動化取代人力的趨勢是否正在加速？克魯曼表示，從數據研判，並沒有。若是機器人正大量取代勞工，剩餘勞工每人的生產的東西數量（即勞工生產力）理應飆升才對；事實上，1990年代中期至2000年代中期的生產力增幅，遠大於2000年代中期至今的增幅。

克魯曼指出，科技帶來改變是舊聞，新的發展是：勞工未能分享到科技進步的果實。

科技進步的過程總是有受害者，煤礦業就業人數下降已重創許多家庭，許多工作一去而不復返，港市勞力工作流失助長1970年代和1980年代美國都市社會危機。但之前生產力提升通常會轉化為大多數勞工的工資上漲，直到1970年代後這種關聯性才被打破。這可不是機器人的錯。

那是誰的錯？克魯曼說，愈來愈多經濟學家認為，造成工資停滯的一個關鍵因素是勞工議價力式微，而這是肇因於政治因素。

他指出，過去50年來，勞工生產力激增150%，但經通膨調整的美國聯邦最低工資卻下降三分之一。為何分歧這麼大？顯然是政治因素使然。

克魯曼解釋，工會式微，從1973年美國民間企業勞工有25%是工會勞工，到如今降到只有6%，反映美國政治環境對勞工籌組工會敵意甚深，對雇主卻很友善。

工會式微已造成巨大影響。以卡車貨運業為例，卡車司機昔日是待遇好的工作，但現在酬勞比1970年代縮水三分之一，而且工作條件惡劣。去工會化（de-unionization）是主因。

克魯曼認為，現在所謂「機器人末日」（robot apocalypse）之說，是一種轉移注意力的伎倆——避免正視美國現行制度被操弄成不利勞工的問題。這跟藉由大談「技能缺口」（skills gap），企圖轉移各界對爛政策導致失業人數居高不下的注意，如出一轍。

他呼籲進步改革人士不應陷入這種看似理所當然的宿命論思維。勞工有能力、也應該獲得更好的待遇；若是沒有，應該責怪政治領導人，不要錯怪機器人。

電影「星際大戰」機器人角色BB-8（左）、R2-D2和C-3PO（右）。路透
電影「星際大戰」機器人角色BB-8（左）、R2-D2和C-3PO（右）。路透
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經濟紐約時報
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