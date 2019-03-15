這種加密幣近來火熱 為虛擬貨幣市場注入生機

2019-03-15 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



加密貨幣市場近來似乎因為一種貨幣重現生機：「幣安幣」（Binance Coin），幣值近三個月來已翻漲逾兩倍至約15美元，而其同名交易所「幣安網」是目前全球交易量最大的數位資產交易所。

彭博資訊報導，幣安幣近來的超凡表現，是加拿大籍華裔的「幣安網」共同創辦人趙長鵬，在崛起過程所創下的最新成就。他2017年創立幣安網，曾考慮在日本和香港設點，最後決定落腳在馬爾他。

幣安幣的原本功能是讓持有者用來支付在交易所交易時的手續費，但近來也逐漸成為首次代幣發行（ICO）發行者愛用的交易媒介。幣安幣最吸引人之處在於，把交易所的表現與流通的貨幣數量連結。在2017年7月一樁ICO發行2億枚幣安幣後，幣安網計劃每季花20%利潤購回和銷毀幣安幣；趙長鵬曾說，未來十年可能都會這麼做。

不過，這種類似許多上市公司買回自家股票的策略，也引發外界長久以來對加密貨幣市場的疑問：加密貨幣究竟算不算是一種證券。若答案為是，那麼這些幣安幣和交易所可能就須接受當地監管機關管轄，但這也是許多加密界人士希望避免的。

趙長鵬說：「我個人不認為這算是一種證券。我不認為會有哪條規定反對投資人銷毀自己持有的資產。最壞的情況下，我們會停止銷毀流程。」