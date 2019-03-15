反壟斷開新戰線！歐盟傳擬再對Google開罰

2019-03-15 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



傳歐盟準備以阻撓搜尋廣告潛在對手競爭為由，再次對Google開罰，。 本報系資料庫 分享 facebook

金融時報報導，布魯塞爾當局準備以阻撓搜尋廣告潛在對手競爭為由，再次對Google開罰，成為歐盟與這家美國科技巨人之間最新的反壟斷對峙。

知情人士透露，在一波大張旗鼓的調查行動過後，歐盟競爭事務專員薇絲塔格（Ｍargrethe Vestager）準備下周宣布這項決定。

Google之前已為其他兩樁案件繳70億歐元罰款給歐盟。該公司去年遭開罰空前新高的43億歐元罰款，因被控濫用在Android作業系統市場的支配地位；前年夏季則因偏袒自家購物服務、對競爭服務構成不公平競爭，被處以24億歐元罰款。兩案都在上訴中。

最新這樁反托辣斯案則聚焦於Google的AdSense業務，涉及在第三方網站如新聞網站投放搜尋廣告。歐盟執委會最高可能額外對Google處以130億歐元罰款，相當於Google母公司Alphabet去年全球營收的10%，但實際金額可能顯著小於這個上限。

歐盟這次對Google開鍘，是針對Google藉合約限制競爭對手在第三方網站投放搜尋廣告的空間。自2006年起，Google要求一些高流量第三方網站只用自家AdSense廣告服務，作為在網站上嵌入Google搜尋列的交換條件。2009年放寬限制，容許這些網站刊出競爭服務的廣告，但仍要求在顯眼處展示少許Google廣告等權利。這類合約條件2016年起已逐步取消。