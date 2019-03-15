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印度新一代網友對中國短影音App愛不釋手 原因是…

2019-03-15 22:19經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

對科技業來說，印度可說是全球最大一塊未開發市場，許多陸企正努力在此第腌爭取尚未註冊臉書、推特或其他美國應用程式（App）的使用者，目前已吸引成功數億名印度消費者加入俏皮有趣的中國社群媒體平台。

中國科技公司Bigo旗下的Like和Bigo Live、北京科技公司字節跳動的Helo和抖音等，都在這個擁有13億人口的國家爆紅。多數印度使用者都是透過平價智慧手機和超優惠網路方案第一次接觸網路。

這些App運用廣告支持模式，其特色在於提供大量滑稽古怪及帶有挑逗性的內容，包含嘻笑打鬧、女孩獻上飛吻、愛國歌曲、青少年扭腰擺臀以及寶萊塢最新的短影片等。

這些App的簡易操作介面對使用者極具吸引力，例如31歲女孩林布，她來自印度東北方的曼尼普爾邦，目前在新德里某個中產階級家庭中擔任家政婦。

林布每日閒暇之餘，會坐著花三個小時透過Like和朋友及陌生人聊天，她認為「臉書很無趣」，雖然聽過推特和影片分享網站Instagram，但從沒使用過。

中國企業正大舉擴大海外市場的版圖，原因是國內成長放緩和審查趨嚴。根據手機數據公司Sensor Tower，中國的社群媒體App去年在印度的下載次數超過9.5億次，是2017年的三倍。

在騰訊、阿里巴巴以及微博等大公司腳步尚未站穩之際，中國直播平台歡聚時代旗下的Like已在印度廣受歡迎。Like和Bigo Live目前在全球擁有6,900萬用戶，但未公布印度的用戶人數。Bigo 2月曾表示要投資1億美元擴大印度事業，並在當地招聘1,000名員工。

寶萊塢明星蘭威爾辛赫（Ranveer Singh）常在Like上露面，使Like更受歡迎。蘭威爾辛赫上傳自己跳舞的影片後，在短短四個月內就迅速累積460萬粉絲，是他在臉書1,020萬粉絲的將近一半，也是他在推特1,170萬粉絲的逾三分之一。

多數的中國社群媒體App皆鎖定印度英語使用人口以外的城市居民，例如軟銀（SoftBank ）所支持、估值上看780億美元的字節跳動，正在較小的城市瞄準當地語言的使用者，這些使用者都是第一次使用網路，且幾乎只用智慧手機上網。

估值上看780億美元的新創公司字節跳動，正在較小的印度城市瞄準當地語言的使用者。...
估值上看780億美元的新創公司字節跳動，正在較小的印度城市瞄準當地語言的使用者。路透
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中國科技公司Bigo旗下的Like和Bigo Live及字節跳動的Helo和抖音...
中國科技公司Bigo旗下的Like和Bigo Live及字節跳動的Helo和抖音等，都在印度爆紅。網路照片
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印度社群媒體北京
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