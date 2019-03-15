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經濟解析／Switch熱賣後 任天堂的下一步往哪走？

2019-03-15 18:39經濟日報 記者易起宇╱即時報導

任天堂遊戲機Switch雖然才發售兩年，但投資人卻已等不及想問任天堂，何時才會出下一台暢銷主機。

日經新聞報導，2017年3月上市的Switch，目前的全球銷量已突破3,000萬台，軟體銷售也已達1.63億套。Switch的成功幫助任天堂2017會計年度的營收翻漲一倍，提供該公司穩定的成長基礎。「任天堂明星大亂鬥特別版」和「精靈寶可夢Let's Go 皮卡丘/伊布」等暢銷遊戲幫助擴大了這台遊戲機的粉絲數。

然而，這台遊戲機現在的銷量卻似乎開始失去動能。今年1月底，任天堂宣布調降Switch至3月底止的今年度銷售預測，從原估的2,000萬台降為1,700萬台。投資人對任天堂未來獲利的擔憂，導致該公司股價隔天大跌9%。

任天堂的股價這一年來大幅下跌，已從2018年1月近10年來高點的49,980日圓下跌近40%，無論短期或長期投資人都選擇脫手他們的持股。

三菱UFJ國際投信首席基金經理人小西一陽去年底脫手了任天堂股票，他說：「我剛好在Swtich推出前買了任天堂股票，我認為這支股票已經漲到頂，而且我也賺夠了。日圓走強也是讓我想賣的原因。」任天堂有大量營收是來自海外，代表匯率將會對其獲利帶來巨大影響。

不只日本國內投資人，外國投資人也一樣對任天堂的前景日益擔憂。任天堂股票由外國投資人持有的比率去年9月為45.5%，比2018年3月的47.9%下滑。下滑的原因也可能和去年美國遊戲股因為網路遊戲「要塞英雄」（Fortnite）爆紅而被狂賣有關，動視暴雪（Activision Blizzard）和Take-Two等美國遊戲公司股價也都大跌。

不過，有些分析師認為，目前大約30,000日圓的任天堂股價，或許很有上漲潛力。高盛證券對任天堂股票未來12個月的目標價格設在46,000日圓，摩根大通則設在42,000日圓，都比目前股價高出30%至50%。瑞穗證券資深分析師小山武史在2月報告中說：「Switch上的2019年度原創遊戲陣容很豐富，將幫助支撐硬體銷售動能。」

Ace研究所資深分析師安田秀樹說：「任天堂已經提到會有一台新硬體，可能是新版本的Switch，預料會在2019年度內推出。一方面將可降低生產成本，一方面也可能同時帶動新舊版本Switch銷量。」任天堂2006年曾推出NDSL，是NDS的縮小輕量版。這項策略結果奏效，拉抬了舊版本的銷售。

但也並非所有人都這麼樂觀。東海東京調查中心分析師栗原智也 說：「任天堂是時候需要Switch之後的下個催化劑了。」除了硬體事業外，任天堂也在試圖拓展其手遊事業。2018年6月上任的新社長古川俊太郎暗示，該公司可能正在研究推出3DS的後繼機。

任天堂有超過90%營收是來自其家用遊戲平台事業，其中更有約60%是來自硬體銷售。由於遊戲機仍舊是該公司獲利的一大支柱，投資人自然會渴望該公司在這方面有新作。Switch大獲成功，更讓投資人對下一台遊戲機有更高的期待。

任天堂對其公司策略是出了名的保密到家，因為這樣一方面能避免創意被對手學走，另一方面也能迴避消費者的負評。不過，雖然Switch靠這種作法獲致成功，但在其正式發表前，任天堂卻也遭遇廣泛的批評和質疑。

有些投資人願意耐著性子等待任天堂的下一步。Libra Investments投資長佐久間康郎仍保留他手上的任天堂股票，他說：「我了解遊戲業的獲利能力一向變動劇烈，但任天堂手上的現金很多，又沒有負債。該公司現在的股價被低估非常多。」

任天堂遊戲機Switch發售兩年已熱賣3,000萬台，但投資人還是等不及想知道下...
任天堂遊戲機Switch發售兩年已熱賣3,000萬台，但投資人還是等不及想知道下一台新遊戲機在哪裡。 美聯社
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