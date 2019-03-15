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成敗全靠它！為什麼Model Y是特斯拉最重要車款？

2019-03-15 17:47經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

特斯拉執行長馬斯克14日發表電動休旅車Model Y。美聯社
特斯拉執行長馬斯克14日發表電動休旅車Model Y。美聯社
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特斯拉（Tesla）14日發表新款電動休旅車Model Y，堪稱這家電動車大廠歷年來最重要的車款。

CNN Business網站評論指出，這是因為特斯拉預期Model Y將成為該公司最暢銷的車，指望這款售價相對親民的電動休旅車能打入大眾市場、賺進足夠現金，以利償付龐大債務。在美國，汽車買家愈來愈傾向選擇購買休旅車，而不是小轎車。

特斯拉之前已推出Model X休旅車，是一款豪華車款，售價動輒超過10萬美元。這款豪華休旅車占特斯拉去年第4季銷售的比率僅15%，卻對特斯拉豪華轎車Model S的銷售造成排擠作用。

相形之下，售價3.9萬美元起跳的Model Y則瞄準大眾市場。但要把價格壓低到如此親民，可能需要一段時間。特斯拉近三年前就發表平價車款Model 3，但直到最近售價3.5萬美元的Model 3才開始接受訂單。

其他汽車大廠也紛紛打造自己的電動休旅車，Model Y很快就會遭遇更大的競爭壓力。因此，對特斯拉來說，這款平價版電動休旅車可謂只准成功、不准失敗，否則失敗的代價高昂——在電動車市場的占有率流失。

AutoTrader資深分析師克瑞珀絲指出，導致電動車市場尚未起飛的一大因素是，大多數電動車都只推出小轎車車款。電動車占美國整體新車銷售的比率只略高於1%。

克瑞珀絲說：「現在市面上可買的只有Model X一款，但這種情況不會維持太久。」

特斯拉執行長馬斯克顯然對Model Y寄予厚望。他在1月舉行的法說會上向投資人宣稱， Model Y的需求或許會比Model 3高50%、甚至加倍。他當時宣布，Model Y預計明年進入生產階段。

如果馬斯克的預測準確，Model Y將有機會成為美國市面上銷路最旺的一款休旅車，包括汽油車和電車在內。目前美國市場最暢銷的休旅車款是豐田Rav 4。

休旅車特斯拉馬斯克
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