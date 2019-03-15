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臉書危機重重 靈魂人物產品長離職

2019-03-15 14:50世界日報 編譯組╱矽谷14日電

擁有22億用戶的臉書正陷入重重危機：13日臉書、WhatsApp和Instagram從中午起出現當機，用戶無法使用這三個平台，故障一直持續至14日。13日紐時報導，聯邦貿易委員會正展開對臉書的刑事調查，因為150家公司涉違法使用臉書用戶的個資。到了14日，被視為臉書靈魂人物的產品長考克茲(Chris Cox)又離職，這是近期連串高管離職的最新發展。

臉書靈魂人物的產品長考克茲(Chris Cox)離職。美聯社
臉書靈魂人物的產品長考克茲(Chris Cox)離職。美聯社
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臉書至14日下午還沒有解釋為什麼三個平台會出現故障，發言人只說是因為伺服器進行調整所至。擁有22億用戶的臉書，因為故障導致用戶不能上傳照片，也不能在臉書的Messenger發出訊息。

至於被聯邦貿易委員會調查的事件，業界認為，調查將會導致臉書揭露更多內部的運作，特別是廣告商如何取得用戶個資的內幕，這些內幕很可能進一步使臉書陷入尷尬。

產品長考克茲2005年加入臉書，是最早的臉書15人之一。查克柏格14日在臉書撰文，證實考克茲已於11日辭職。他說，考克茲是臉書的重要成員，也是他依賴的骨幹。矽谷科技人將考克茲視為臉書的靈魂人物。

考克茲是臉書的「M團隊」成員。這個團隊由一些重要高層組成，是查克柏格的得力幹將。考克茲曾負責多個重要的臉書產品，包括臉書新聞。他曾經負責整個臉書平台的運作；直至最近，他還負責臉書所有的應用程式APPs。

查克柏格一周前宣布臉書將作根本變革，新政以「隱私通訊」為方向。新政宣布後數天考克茲就辭職，矽谷傳言，考克茲因為不滿新政而離開。

除了考克茲，查克柏格14日還證實，WhatsApp的副總裁丹尼爾斯(Chris Daniels)也離開臉書，將由凱斯卡特(Will Cathcart)接任。

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