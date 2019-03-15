經濟解析／產品長辭職 臉書確定進入轉型模式

2019-03-15 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



臉書第三號人物產品長考克斯辭職，顯示執行長查克柏格要改造臉書的意向已經非常明確；查克柏格不馬上找人接任，改由多位分別管理主要產品群的高階經理直接向他報告，意味公司開始進入產品整合轉型期。

彭博資訊分析，查克柏格揭示臉書發展重心由公共分享大轉彎到私人對話的之後，這樣的高層人事異動代表該公司展開未來一年的轉型。彭博分析師認為陣痛期將損及今年廣告價格與業績成長，但明年營收可望增加。

華爾街日報專欄作者Laura Forman說，臉書不久前還自許要讓世界成為更公開的場域，上周創辦人卻宣布了大相逕庭的新策略，想必期間在公司的首長辦公室內有相當的理念拉鋸。結果，懷疑與不同意這個新方向的人選擇離開。

華爾街日報報導這項人事異動時，強調這是臉書不到一年內第二度的管理階層大洗牌，考克斯沒有明確說明離職原因，只表示不同的領導方有助於臉書核心發展；這個重大方案需要興奮期待看到新發展的人來領導。