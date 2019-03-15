經濟解析／產品長辭職 臉書確定進入轉型模式
臉書第三號人物產品長考克斯辭職，顯示執行長查克柏格要改造臉書的意向已經非常明確；查克柏格不馬上找人接任，改由多位分別管理主要產品群的高階經理直接向他報告，意味公司開始進入產品整合轉型期。
彭博資訊分析，查克柏格揭示臉書發展重心由公共分享大轉彎到私人對話的之後，這樣的高層人事異動代表該公司展開未來一年的轉型。彭博分析師認為陣痛期將損及今年廣告價格與業績成長，但明年營收可望增加。
華爾街日報專欄作者Laura Forman說，臉書不久前還自許要讓世界成為更公開的場域，上周創辦人卻宣布了大相逕庭的新策略，想必期間在公司的首長辦公室內有相當的理念拉鋸。結果，懷疑與不同意這個新方向的人選擇離開。
華爾街日報報導這項人事異動時，強調這是臉書不到一年內第二度的管理階層大洗牌，考克斯沒有明確說明離職原因，只表示不同的領導方有助於臉書核心發展；這個重大方案需要興奮期待看到新發展的人來領導。
再回溯遠一點，最近一年半內臉書管理階層的變動有個共同點就是不同意查克柏格的策略改變。臉書兩個非常成功的併購：Instagram和WhatApp，兩家公司的創辦人分別在2017和2018離開。其中WhatApp的Brian Acton和Jan Koum不認同查克柏格要讓WhatApp更賺錢的計畫；Instagram的Kevin Systrom和Mike Krieger則是對查克柏格介入推動許多改變感到挫折。
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