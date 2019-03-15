親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案延後
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黑猩猩露西，人類文明中令人謙卑的身影

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

經濟解析／產品長辭職 臉書確定進入轉型模式

2019-03-15 12:22經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

臉書第三號人物產品長考克斯辭職，顯示執行長查克柏格要改造臉書的意向已經非常明確；查克柏格不馬上找人接任，改由多位分別管理主要產品群的高階經理直接向他報告，意味公司開始進入產品整合轉型期。

彭博資訊分析，查克柏格揭示臉書發展重心由公共分享大轉彎到私人對話的之後，這樣的高層人事異動代表該公司展開未來一年的轉型。彭博分析師認為陣痛期將損及今年廣告價格與業績成長，但明年營收可望增加。

華爾街日報專欄作者Laura Forman說，臉書不久前還自許要讓世界成為更公開的場域，上周創辦人卻宣布了大相逕庭的新策略，想必期間在公司的首長辦公室內有相當的理念拉鋸。結果，懷疑與不同意這個新方向的人選擇離開。

華爾街日報報導這項人事異動時，強調這是臉書不到一年內第二度的管理階層大洗牌，考克斯沒有明確說明離職原因，只表示不同的領導方有助於臉書核心發展；這個重大方案需要興奮期待看到新發展的人來領導。

再回溯遠一點，最近一年半內臉書管理階層的變動有個共同點就是不同意查克柏格的策略改變。臉書兩個非常成功的併購：Instagram和WhatApp，兩家公司的創辦人分別在2017和2018離開。其中WhatApp的Brian Acton和Jan Koum不認同查克柏格要讓WhatApp更賺錢的計畫；Instagram的Kevin Systrom和Mike Krieger則是對查克柏格介入推動許多改變感到挫折。

臉書產品長考克斯14日宣布辭職。 美聯社
臉書產品長考克斯14日宣布辭職。 美聯社
分享

華爾街Instagram廣告
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

特斯拉跨界休旅Model Y：四款售價121-186萬元

2019-03-15 12:53

日本央行維持貨幣政策不變 下調經濟評估

2019-03-15 11:25

涉嫌違反伊朗制裁 華為不認罪

2019-03-15 10:03

發展重心大轉彎後 臉書產品長考克斯離職

2019-03-15 08:56

臉書大當機 市值跌百億美元

2019-03-15 01:55

學者：全球景氣快觸底了

2019-03-15 01:53

油價走升 今年來大漲三成

2019-03-15 01:52

美擬限縮伊朗原油出口

2019-03-14 23:22

英將四巨擘列壟斷企業

2019-03-14 23:20

德銀：金價面臨4利多1風險 還沒漲完

2019-03-14 20:43

好消息！ 台灣脫離歐盟避稅灰名單

2019-03-14 18:54

有無馬斯克沒關係？ 專家：特斯拉營運已上軌道

2019-03-14 18:15

達美股價高飛 巴菲特再三加碼看上哪一點？

2019-03-14 18:07

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

航空股普遍下挫 但巴菲特加碼的這檔逆勢上漲

2019-03-14 16:02

華為總裁任正非：美國的恐嚇戰術將嚇跑投資者

2019-03-14 14:11

美國圍堵華為 海底電纜成新戰場 環時引述專家：典型做賊心虛

2019-03-14 12:47

佛曼報告：臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果壟斷 限制競爭和創新

2019-03-14 12:33

京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

412票贊成、202票反對 3月29日英國脫歐跳票

2019-03-15 06:09

說服美國停飛737 MAX 背後是這家公司

2019-03-14 22:47

正妹穿著火辣登機後遭拒載 航空公司事後道歉

2019-03-14 21:37

凶嫌臉書直播清真寺內掃射畫面 紐西蘭基督城槍擊案至少6死

2019-03-15 11:41

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

737問題太大條！波音黨政關係雖好 川普也保不住

2019-03-14 22:20

紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

正妹愛到瘋顛狠捅男友 警因「這理由」拒救開溜

2019-03-14 22:02

Pornhub數據大公開 猜各國女用戶最常看哪類AV？

2019-03-14 21:23

日本也禁了！ 波音737-MAX8和MAX9禁止入境

2019-03-14 17:40

若美中協議有譜 半導體重鎮台灣GDP恐減損逾1%

2019-03-14 22:43

川普變臉 港媒：川習會恐遙遙無期

2019-03-14 14:36

學者：全球景氣快觸底了

2019-03-15 01:53

波音執行長打給川普沒用 新機仍禁飛

2019-03-14 23:40

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

北韓擬終止與美去核對話 金正恩將宣布下一步

2019-03-15 11:33

臉書大當機 市值跌百億美元

2019-03-15 01:55

德銀：金價面臨4利多1風險 還沒漲完

2019-03-14 20:43

趕不走的首相 梅伊的生存之道：燙手山芋我來接

2019-03-14 22:29

影／美大學放春假 10萬人湧入小鎮開趴 警方管不動

2019-03-14 17:55

衣航失事 中國搶先全球宣布波音737 Max停飛

2019-03-14 14:29

提什麼都被否決 梅伊提延期脫歐終獲國會同意

2019-03-15 06:41

初窺130億光年類星體 探索宇宙之謎

2019-03-14 20:08

航空股普遍下挫 但巴菲特加碼的這檔逆勢上漲

2019-03-14 16:02

紐西蘭基督城清真寺傳槍擊 數人中彈

2019-03-15 09:55

台灣跟進停飛波音737 MAX

2019-03-14 23:58

何時達成美中貿易協議？川普：未來3-4周會知道

2019-03-15 08:29

波音737 MAX停飛…航空公司恐成最大苦主

2019-03-14 23:19

沉寂29年！紐西蘭恐怖濫射 槍手：太多目標沒時間瞄準

2019-03-15 12:36

脫歐燙手山芋沒人接 梅伊「下不了台」

2019-03-15 00:02

好消息！ 台灣脫離歐盟避稅灰名單

2019-03-14 18:54

油價走升 今年來大漲三成

2019-03-15 01:52

人類能罵F字 新石器時代才開始

2019-03-15 09:13

波音737 Max暫停交機 容納空間成了新問題

2019-03-15 10:21

禁飛令害的 波音可能丟掉中國百億美元訂單

2019-03-15 11:13

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 07:47

國會否決硬脫歐 英國股匯雙漲

2019-03-14 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top