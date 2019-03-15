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特斯拉Model Y售價3.9萬美元 2021年春才上市

2019-03-15 12:20經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

特斯拉（Tesla） 發表新款電動車 Model Y，售價3.9萬美元起跳，稍高於Model 3標準款的售價3.5萬美元。執行長馬斯克表示，預計要等到2021年春季上市。

Mode Y標準里程 3.9萬美元，長里程4.7萬美元。

Model Y完整面貌，敬請期待。圖／擷自特斯拉官網
Model Y完整面貌，敬請期待。圖／擷自特斯拉官網
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馬斯克特斯拉
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