日本央行維持貨幣政策不變 下調經濟評估

2019-03-15 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本央行今天一如預期決議將政策利率維持在-0.100%不變，也將10年期日本國債殖利率目標維持在「0%左右」，同時下修對日本經濟的評估。

日本央行下修對出口、工業生產、以及海外經濟的評估，也一如經濟學家所料。