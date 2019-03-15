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銅在內金屬下跌 美元反彈且中國數據疲軟

2019-03-15 08:54經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

銅價創逾一周來最大跌幅，中國經濟放緩加劇的跡象再度引發需求疑慮。隨著美元反彈，金價創近兩周最大跌幅。紐約原油連續四天收高，世界主要產油國周末將舉行會議討論是否延長減產。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油：油價升至四個月高點

美國基準原油期貨周四攀升0.6%，收於四個月高位。OPEC秘書處敦促產油國繼續努力以防止今年出現供應過剩。

在美國原油期貨上漲的同時，全球基準的布蘭特原油當天收盤下跌0.5%，受美元走強影響。

紐約商業交易所收盤，4月交割WTI期貨上漲35美分至每桶58.61美元。ICE期貨歐洲交易所布蘭特5月原油則下跌32美分至每桶67.23美元 。

OPEC+聯盟的部長們將於下個月和6月分別在維也納開會，以決定下半年的產出政策。

●貴金屬：黃金回落

金價中止此前兩天的漲勢，美元指數終止連續四天跌勢。

現貨黃金紐約時間下午2:10跌1％至每英兩1,296.27美元；若以此收盤將是3月1日以來的最大跌幅4月交割黃金期貨跌1.1%。

●基本金屬：銅價下跌，因中國經濟數據疲軟

倫敦金屬交易所3個月交割期銅跌1.1%，收於每噸6,404美元，創3月4日以來最大跌幅大多數其他主要基本金屬也下跌，包括鋅；鋅周三收於6月以來的最高點。

紐約金價經濟
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