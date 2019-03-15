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美股結束三連漲 美中元首本月不會面 貿易協議前景存疑

2019-03-15 07:32經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市終止三連漲，市場憂心美中貿易協議前景依然難料。美國財長米努勤證實，川普和習近平本月不會見面。

標普500指數大部分時間在上個交易日收盤水準波動，收盤時小幅下挫。知情人士透露，川普與習近平會晤的時間可能延後到至少4月。而美國財長也證實兩人本月不會見面，市場信心受挫　標普500指數在此前的三天累計上漲2.5% ，突破2,800點的阻力點。

標普500指數收盤下跌0.1%，報2808.48點；道瓊工業平均指數微漲7.05點，報25709.94點。那斯達克綜合指數下跌0.2%，報7630.91點。費城半導體指數跌0.6%。

AGF Investments的首席美國政策策略師Greg Valliere說：「大多數分析師認為，美中即將達成的貿易協議的利多已被市場完全消化，這意味著如果橫生枝節，將湧現負面心理。」市場原本以為美中本月即將完成簽署最後協議。

National證券策略師 Art Hogan說：「好消息是，這樣美中貿易這樣的小幅利空，不會打亂全局。下一個阻力點尚待突破，（標普）指數可能在2,750至2,800之間震盪。」

波音跌1%，該公司所生產的737 Max飛機遭全球全面停飛。美國禁飛波音可能至少持續到4月末，等待軟件修復。

臉書下跌1.9%。臉書大當機24小時後才恢復運作。 另外，臉書執行長查克柏格宣布，產品長 Chris Cox將離職。

蘋果漲1.1%，延續最近漲勢。Cowen and Co.給予蘋果「表現優於大盤」的評級。

市場人士認為，美股接下來可能處於區間整理。美聯社
市場人士認為，美股接下來可能處於區間整理。美聯社
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