蘋果股價早盤勁漲 因大摩說iPhone中國銷售回穩

2019-03-14 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



摩根士丹利分析師表示，iPhone在中國的銷售已見回穩跡象，激勵蘋果股價14日在紐約早盤勁漲1.3%，漲上每股183.99美元，連續第五個交易日上漲。

摩根士丹利分析師胡伯蒂（Katy Huberty）指出，iPhone在中國銷售已顯露初步回穩跡象，對蘋果止於3月底的年度第2季表現看法「偏樂觀」。她也維持對蘋果股票「加碼」評等，重申目標股票在197美元。

此外，Cowen公司分析師桑卡（Krish Sankar）表示，蘋果的服務事業也有助推升該股長期股價，因此給蘋果相當於「買進」的投資評價。

胡伯蒂在致客戶報告中指出，首先，中國智慧手機市場仍舊疲弱，但重要的是，蘋果1月和2月在中國智慧手機安裝基礎市占率已回升，有別於去年12月市占流失的情況。她說，這是因為今年初降價措施提振買氣，零售商已回報銷售好轉。她預期iPhone XS和XS Max降價可望導致3月的需求進一步改善。

其次，她指出，2月是過去半年來摩根士丹利團隊未下修iPhone展望的第一個月份，這意味「供應鏈顯著減產時期可能已過」。

她並提到，數據顯示近期iPhone估計數字「過度悲觀」，而換機周期可望趨於穩定。