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油價走升 今年來大漲三成

2019-03-15 01:52經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

由於美國上周原油庫存意外減少、石油輸出國組織（OPEC）強調有必要繼續減產，減輕全球供應過剩疑慮，國際油價14日盤中漲至今年來高點，紐約原油期貨更是今年來首度突破每桶58美元。油價今年來大幅回升，也使運用槓桿做多油價的石油基金獲得近90%的豐厚報酬率。

紐約西德州輕原油4月期貨14日盤中小漲0.5%，報每桶58.57美元，為去年11月中來最高水準，前三個交易日累計大漲3.9%。

布蘭特原油5月期貨14日盤中也漲0.3%，報每桶67.84美元，同樣攀抵四個月高點。美國能源資訊署（EIA）13日公布，上周原油庫存意外下滑386萬桶，市場原先預估庫存增加。

OPEC也在14日發布月報，調降全球今年對OPEC原油的需求預測，預估其今年原油需求為平均每日3,046萬桶，比上月的預測減少每日13萬桶，也低於OPEC目前產量，強化OPEC與夥伴國（OPEC+）在6月之後繼續減產的論據。OPEC也敦促產油國應避免產量過剩的情況重演。

國際油價今年來已大漲近30%，原因是OPEC+積極減產，加上美國對委內瑞拉與伊朗實施禁運制裁，使供應進一步緊縮，但油價漲幅受到美國創紀錄的原油產量限制。另外，目前正值煉油廠歲修，通常會削弱需求，但美國石油庫存數字萎縮，凸顯供應過剩情況正在減輕。

華爾街日報報導，與此同時，運用槓桿兩倍或三倍做多原油的基金獲得豐厚報酬，成為今年指數股票型基金（ETF）表現最佳類別之一。根據FacSet的資料，VelocityShares三倍槓桿做多原油期貨的指數投資證券（ETN）今年來大漲89%， United States三倍做多原油基金則大漲88%。

不過最大兩檔以兩倍或三倍做多原油期貨的ETF今年來卻見到3.25億美元資金流出，反映投資人要從槓桿ETF獲利比想像更不容易。這類槓桿做多的基金若遭預市場下跌，承受的損失程度也會加倍放大。

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OPEC油價ETF
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