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臉書大當機 市值跌百億美元

2019-03-15 01:55經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

臉書及旗下服務出現範圍歷來最廣的故障。 美聯社
臉書及旗下服務出現範圍歷來最廣的故障。 美聯社
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社群網路龍頭臉書（Facebook）正經歷歷來範圍最廣、時間最長的系統故障，全球各地數百萬用戶13日起無法使用其網站和Instagram、Messenger等服務，連廣告購買系統也一樣故障，對極為仰賴廣告收入的臉書而言，損失可能相當巨大。臉書股價14日盤初下挫逾2%，市值一度蒸發逾100億美元。

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彭博資訊報導，美東時間約13日中午（台灣時間14日凌晨）起，全球用戶連上臉書網站都無法讀取完整頁面，還會看到出現錯誤的訊息。多名品牌行銷人員表示，臉書的廣告購買系統也一樣故障。直到約六小時後，臉書才表示仍在調查整體影響，並考慮退費給廣告商。

由於廣告銷售是臉書的命脈，如此持續性的故障將可能讓臉書損失慘重。從其2019年營收預測推斷，臉書平均每日營收約為1.89億美元。

問題回報網站Downdetector的報告顯示，臉書這次故障的影響範圍包括美國東西岸、日本、菲律賓、秘魯和澳洲主要大城市等地區。用戶表示，除了臉書、Instagram和Messenger，WhatsApp和虛擬實境（VR）裝置Oculus也同樣發生故障。

Instagram於台灣時間14日中午已在官方推特上宣布恢復，但臉書的官方推特尚未有進一步消息，僅表示已確定此事與分散式阻斷服務攻擊（DDoS）無關。

對臉書而言，這次大規模故障的時機點相當不巧。有消息人士在同天表示，紐約聯邦檢察官正在對臉書與其他科技大公司間的數據交易進行刑事調查。這項調查是美國檢方在去年劍橋分析醜聞後對臉書做的調查之一。

紐約時報引述兩名知情人士報導，至少兩家與臉書達成交易的公司已收到大陪審團傳票。目前尚不清楚這項調查與先前揭露的調查有何關聯，以及檢方的追查焦點為何。

廣告紐約時報Instagram
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