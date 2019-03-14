親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誠品30年：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

德銀：金價面臨4利多1風險 還沒漲完

2019-03-14 20:43經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

金價格自去年8月起漲，從當時每英兩1,195.20美元的谷底翻揚，到今年2月20日登上1,347.90美元的高峰，照理說突破1,300美元的趨勢已告確立，不料這個重要心理關卡在3月第一個交易日失守，但隨即又已漲回1,309.40美元。金價走勢如此撲朔迷離，後市多空該怎麼看？

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師認為，儘管最近波動劇烈，金價可望持續上漲。德銀外匯策略師薛麥克（Michael Hsueh）在日前發布的報告中重申，德銀仍看漲金價後市。

薛麥克預期，投資人持有黃金的風險會降低，他列舉下列四大因素：

1. 美國聯準會（Fed）升息已喊卡；

2.美股多頭市場拉長和經濟衰退疑慮加深，將助長黃金避險買盤；

3. 在俄羅斯、土耳其等央行大買黃金之際，中國持有的黃金部位顯得相對偏低，可能促使中國人行在日後擴大購買黃金；

4.貿易緊張也是一大助因。全球股市早在2月底對美中敲定貿易協議的利多題材就反應過了，萬一最後的談判結果令人失望，或是談判遲遲懸而未決，都將使金價為之一振 。

不過，薛麥克也指出，一大風險可能阻撓金價上攻。他說，Fed若是在今年下半年升息，可能導致金價「小幅下跌」。在這種情況下，他認為金價可能下探每英兩1,250美元價位。基於這種風險，他已修正原先認定金價「不太可能大幅低於1,300美元」的看法。

但德銀相信，如果利率期貨市場對今年Fed降息的預期升高，可能重新把金價拱上每英兩1,360美元的多年高峰。

德銀預期，聯準會升息喊卡、央行買盤等因素可望持續推升金價，最高上看每英兩1,36...
德銀預期，聯準會升息喊卡、央行買盤等因素可望持續推升金價，最高上看每英兩1,360美元；即使下跌，在1,250美元也有撐 。路透
分享

金價Fed
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

達美股價高飛 巴菲特再三加碼看上哪一點？

2019-03-14 18:07

好消息！ 台灣脫離歐盟避稅灰名單

2019-03-14 18:54

有無馬斯克沒關係？ 專家：特斯拉營運已上軌道

2019-03-14 18:15

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

航空股普遍下挫 但巴菲特加碼的這檔逆勢上漲

2019-03-14 16:02

華為總裁任正非：美國的恐嚇戰術將嚇跑投資者

2019-03-14 14:11

美國圍堵華為 海底電纜成新戰場 環時引述專家：典型做賊心虛

2019-03-14 12:47

佛曼報告：臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果壟斷 限制競爭和創新

2019-03-14 12:33

京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

美庫存下滑助油價走高 美元走貶提振金價

2019-03-14 07:52

英國國會否決無協議脫歐 英鎊跳漲

2019-03-14 07:43

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

蘋果涉壟斷 Spotify狀告歐盟

2019-03-14 01:25

日核心機械訂單 連減三月

2019-03-14 01:25

美耐久財接單增加

2019-03-14 01:25

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

Google大當機 硬體廠：未接獲通知

2019-03-13 23:15

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50

公投脫歐迄今 英經濟產值每周損失約10億美元

2019-03-13 18:36

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

日本也禁了！ 波音737-MAX8和MAX9禁止入境

2019-03-14 17:40

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

川普變臉 港媒：川習會恐遙遙無期

2019-03-14 14:36

祝我老爸生日快樂！兒登廣告整人 2萬通電話打爆父手機

2019-03-14 17:36

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

美國防部計畫今年開始測試兩款被禁逾30年的飛彈

2019-03-14 11:05

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

脫歐表決又慘敗 梅伊怎沒辭首相？

2019-03-13 23:37

英脫協議改良版 未過關

2019-03-14 01:40

英國會表決 完全否決無協議脫歐

2019-03-14 04:03

川普：川習可在美中貿易談判協議達成後再會

2019-03-14 07:59

衣航失事 中國搶先全球宣布波音737 Max停飛

2019-03-14 14:29

花1500萬走後門 美入學舞弊案女星3100萬元交保

2019-03-14 13:17

英國脫歐退回原點 恐砍掉重練

2019-03-13 23:41

北韓駐西班牙使館遭搶案 傳是美國CIA幹的

2019-03-14 09:02

難擋安全疑慮壓力 美國也宣布停飛波音737 MAX

2019-03-14 07:11

京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top