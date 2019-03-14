德銀：金價面臨4利多1風險 還沒漲完

2019-03-14 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



黃金價格自去年8月起漲，從當時每英兩1,195.20美元的谷底翻揚，到今年2月20日登上1,347.90美元的高峰，照理說突破1,300美元的趨勢已告確立，不料這個重要心理關卡在3月第一個交易日失守，但隨即又已漲回1,309.40美元。金價走勢如此撲朔迷離，後市多空該怎麼看？

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師認為，儘管最近波動劇烈，金價可望持續上漲。德銀外匯策略師薛麥克（Michael Hsueh）在日前發布的報告中重申，德銀仍看漲金價後市。

薛麥克預期，投資人持有黃金的風險會降低，他列舉下列四大因素：

1. 美國聯準會（Fed）升息已喊卡；

2.美股多頭市場拉長和經濟衰退疑慮加深，將助長黃金避險買盤；

3. 在俄羅斯、土耳其等央行大買黃金之際，中國持有的黃金部位顯得相對偏低，可能促使中國人行在日後擴大購買黃金；

4.貿易緊張也是一大助因。全球股市早在2月底對美中敲定貿易協議的利多題材就反應過了，萬一最後的談判結果令人失望，或是談判遲遲懸而未決，都將使金價為之一振 。

不過，薛麥克也指出，一大風險可能阻撓金價上攻。他說，Fed若是在今年下半年升息，可能導致金價「小幅下跌」。在這種情況下，他認為金價可能下探每英兩1,250美元價位。基於這種風險，他已修正原先認定金價「不太可能大幅低於1,300美元」的看法。