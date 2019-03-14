有無馬斯克沒關係？ 專家：特斯拉營運已上軌道

2019-03-14 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



特斯拉執行長馬斯克的法律麻煩，以及常常在推特上不受控地暢所欲言，可能對投資人造成困擾，但至少有一位特斯拉多頭認為，該公司有沒有馬斯克都能好好地經營下去。

Gerber Kawasaki財富投資管理公司執行長葛伯向CNN Business表示，馬斯克是「我們這個世代最傑出的人之一」，他的好壞必須概括承受，「我願意這麼做是因為特斯拉會是十年內的下一個亞馬遜、下一個Google」。

美國證管會（SEC）認為馬斯克上月一則推文違反2018年的和解協議，指控他藐視法庭，現在聯邦法院正在進行調查。馬斯克則反控SEC阻礙言論自由。

然而葛伯並不擔心這些紛擾，「他永遠不會是特斯拉的不利因素，他比較像是他自己的不利因素」，「特斯拉沒有馬斯克也能營運，不是說希望這種情形發生，但特斯拉已夠成熟，管理階層也夠優秀，未來藍圖也已描繪完成」。

葛伯說，他看過特斯拉的加州工廠，感到滿意，是一座上緊發條、運作良好的機器。他認為特斯拉最大的問題在公關。

葛伯表示：「馬斯克處理溝通的方式非常雜亂無章，導致很多不必要的困惑、緊張及負面宣傳」，但馬斯克其實也是史上最佳的行銷者之一。

儘管大盤走升、對手福特、通用股價皆上漲逾10%，特斯拉股價今年迄今仍下跌約14%。葛伯說，現在股價約在288美元的特斯拉，只要在300美元之下都是划算的標的。