達美股價高飛 巴菲特再三加碼看上哪一點？

2019-03-14 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



市場盛傳「股神」巴菲特的波克夏公司可能有意收購西南航空公司（Southwest Airlines），殊不知巴菲特真正相中的是達美航空（Delta Air Lines），最近正密集增持達美股票。究竟這家航空公司憑什麼吸引「股神」的青睞？

巴隆周刊（Barron's）報導，本周一呈交美國證管會的文件顯示，巴菲特繼上周以每股49.40美元價位增持2.652億股達美股票後，本周又透過子公司National Indemnity在每股49.94美元時進一步加碼買進6,500股，至止波克夏的達美持股總計已超過7,091萬股。

達美航空股價13日收盤漲0.7%至每股51.02美元，今年來累計漲幅達2.24%。

巴菲特以投資眼光精準著稱，相中達美航空定有其道理。巴隆分析指出，達美是全美國管理最良善的航空公司，股價相對便宜。以每股約50美元的價位計算，達美預期股價本益比不到八倍，股利收益率2.8%則傲視美國航空業。

Stelliam投資管理公司創辦人Ross Margolies說，達美航空是「費率區隔、國際聯盟、科技、維修方面的業界領導者」。他預期，若是達美今年能達到每股6至7美元的盈餘目標，比去年的5.65美元更上層樓，那麼達美股價可能上看65美元。

巴菲特曾向CNBC表示，不排除波克夏買下一家航空公司的可能性，若果真敲定協議可讓巴菲特「獵象」（收購大型投資標的）的期盼如願以償。但障礙在價位，主要航空公司現在的股價預期本益比僅十倍左右，但航空公司股東勢必索取大幅溢價才肯點頭出售。

目前波克夏坐擁逾1,000億美元的現金，且在全美四大航空公司的持股比重各約10%。這四家航空公司包括：達美航空、西南航空、聯合大陸控股（United Continental Holdings），以及美國航空集團（American Airlines Group）。

達美近年來獲利表現平平，去年每股盈餘為5.65美元，比分析師預測低了將近1美元，主要受油價上漲影響。2018年營業利潤率萎縮到11.6%，也不如2016年的14.8%。

但達美執行長Ed Bastian接受巴隆專訪時表示，今年達美將致力提高利潤並把每股盈餘提高15%。他宣稱，達美自由現金流收益率達10%，年營收成長率有5%，與優質工業公司和運輸公司相比毫不遜色，現在正加把勁證明獲利能力顯著提升。達美自認為股價估值應媲美頂尖運輸公司如Union Pacific（UNP）和優比速（UPS）。若獲投資人認可，這意味股價可能翻倍至每股100美元左右。

達美不但大舉投資升級機隊和航空站，也慷慨回饋股東，並大方犒賞旗下8.9萬名員工，在投資未來成長與取悅股東與員工方面，取得充分的平衡。去年達美總計發給員工13億美元獎金，平均每人領到1.5萬美元；過去五年來已買回20%的庫藏股，今年打算透過買回股票和配發股利再回饋25億美元給股東。

國際航線占三分之一營收的達美，擁有全業界最堅強的國際航空聯盟陣容，已締結的聯盟包括：與法荷航空集團（ Air France-KLM）、維京亞特蘭大航空（Virgin Atlantic） 和墨西哥國際航空（Aeroméxico）合組的聯盟。達美在大多數聯盟夥伴公司都持有價值不菲的股權，並建立合資架構以利在航班和費率上的密切協調。

另一大優勢是，達美在費率區隔上是民航業佼佼者，靠豪華機位（商務艙和豪華經濟艙）如伸腿空間更大的Delta Comfort，賺進30%的營收。達美讓乘客用累積點數輕易升等，並已推動一系列創新，包括在亞特蘭大樞紐機場讓國際旅客用臉部辨識為主的生物特徵辨識技術受檢，以加速安檢流程，免除拿出護照和其他身分憑證的麻煩，未來實施對象可能擴及國內航班旅客。

對於達美受巴菲特青睞有何感想？Bastian說：「我們持開放態度，全年365天都可待價而沽。我們認為，未來一片光明，而本公司估值很便宜。」