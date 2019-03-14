影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



委內瑞拉經歷將近一周的大規模停電後，政府13日宣布已全面恢復供電。卡拉沃沃州聖達戈市（San Diego, Carabobo）不少居民卻發現，自家水龍頭居然流出石油般黏稠的黑水，讓他們根本不敢使用，也質疑是自來水管線遭到汙染。

全國大停電期間，使用電動抽水機的民眾只能仰賴水車、天然水源與排水管。但聖達戈市過去數月的供水就一直不穩定，大停電更讓部分市區同時陷入停水。當地記者岡薩雷茲（Heberlizeth González）在推特指出，部分市區停水超過2個月，但13日復水後，多數區域的自來水水質很糟糕，根本不能使用。

另一位推特用戶也指，聖達戈市多處自來水被汙染，看起來就像石油，並據此反諷道：「感謝(自來水單位)讓國內生存更方便了。」

當地居民將影像上傳社群媒體，消息開始在委內瑞拉國內廣為流傳。CNN報導，聖達戈市長胡拉度（León Jurado）指此事起因於人為失誤，與全國大停電無關。胡拉度稱他在凌晨5時收到報告，指抽水機停止運轉，「之前留在管線內的東西就留在管線內」，正停水以進行清理。

根據報導，委內瑞拉的23個州，有19個州受到全國大停電影響。新聞部長羅德里奎茲（Jorge Rodriguez）宣布復電時，指馬杜洛總統指示結束停班，各級學校多停課一天，同時呼籲民眾利己利人，拔掉家電插頭並關燈。羅德里奎茲也不忘指控「臨時總統」瓜伊多的支持者打算將家電插頭「插好插滿」，試圖再度搞垮配電網。