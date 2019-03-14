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影／發了？委國結束大停電 水龍頭竟「流出石油」

2019-03-14 16:31聯合報 記者周辰陽╱即時報導

委內瑞拉經歷將近一周的大規模停電後，政府13日宣布已全面恢復供電。卡拉沃沃州聖達戈市（San Diego, Carabobo）不少居民卻發現，自家水龍頭居然流出石油般黏稠的黑水，讓他們根本不敢使用，也質疑是自來水管線遭到汙染。

全國大停電期間，使用電動抽水機的民眾只能仰賴水車、天然水源與排水管。但聖達戈市過去數月的供水就一直不穩定，大停電更讓部分市區同時陷入停水。當地記者岡薩雷茲（Heberlizeth González）在推特指出，部分市區停水超過2個月，但13日復水後，多數區域的自來水水質很糟糕，根本不能使用。

另一位推特用戶也指，聖達戈市多處自來水被汙染，看起來就像石油，並據此反諷道：「感謝(自來水單位)讓國內生存更方便了。」

當地居民將影像上傳社群媒體，消息開始在委內瑞拉國內廣為流傳。CNN報導，聖達戈市長胡拉度（León Jurado）指此事起因於人為失誤，與全國大停電無關。胡拉度稱他在凌晨5時收到報告，指抽水機停止運轉，「之前留在管線內的東西就留在管線內」，正停水以進行清理。

根據報導，委內瑞拉的23個州，有19個州受到全國大停電影響。新聞部長羅德里奎茲（Jorge Rodriguez）宣布復電時，指馬杜洛總統指示結束停班，各級學校多停課一天，同時呼籲民眾利己利人，拔掉家電插頭並關燈。羅德里奎茲也不忘指控「臨時總統」瓜伊多的支持者打算將家電插頭「插好插滿」，試圖再度搞垮配電網。

CNN在當地的採訪小組表示，首都卡拉卡斯多處已有供電，但還不到全面復電，仍有多間醫院停電數小時之久，只能仰賴自備發電機或協助病人轉院。

經歷將近一周的大停電後，委內瑞拉政府13日宣布已全面恢復供電，部分地區也跟著恢復...
經歷將近一周的大停電後，委內瑞拉政府13日宣布已全面恢復供電，部分地區也跟著恢復供水，卡拉沃沃州聖達戈市居民卻發現水龍頭居然流出根本不能飲用的黑水。翻攝每日郵報
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停電委內瑞拉停水
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