親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

挺高雄！85大樓淪三拍降30億 海霸王加1萬以54億標下

評／尋找誰也不能「合理拒絕」的轉型正義原則

佛曼報告：臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果壟斷 限制競爭和創新

2019-03-14 12:33聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國政府委託進行的一份報告再度將臉書谷歌亞馬遜蘋果等公司視為壟斷企業，影響力大到不利於社會利益，這種論調已多次出現，升高主管機關應設法控管的壓力。

這份長達150頁的報告由曾任美國前總統歐巴馬首席經濟顧問的哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）主持撰寫，認為搜尋、社群媒體、廣告和電子商務領域的數位巨擘，威脅到競爭、創新和個人隱私。在此同時，音樂串流服務商Spotify在歐洲針對蘋果提出反托辣斯告訴，指控蘋果透過對iPhone手機作業系統和應程式商店的控制，扼殺競爭。

這兩件事都發生在13日，為全球方興未艾的辯論--是否該研擬更嚴格的規則，在大型科技公司想伸觸角進入新市場時，加以限制或甚至分拆--提供更多素材。

弗曼說：「數位產業創造出實質好處，但卻以強化少數企業的壟斷地位為代價。這限制了市場競爭、消費選擇和創新。有些人說這是無可避免或甚至令人嚮往的現象。我認為英國可以做得更好。」

報告中建議，設置新的「數位市場部門」，其任務是利用開放標準，讓人們對自己的數據資料握有更多控制權。讓大家在轉換到新的數位服務時，可以搬移或分享他們的個資。另外，為產界巨擘製定行為準則，明確市場競爭規則。

英國政府委託進行、由曾任美國前總統歐巴馬首席經濟顧問的哈佛大學教授佛曼（如圖）主...
英國政府委託進行、由曾任美國前總統歐巴馬首席經濟顧問的哈佛大學教授佛曼（如圖）主導撰寫的報告，再度將臉書、谷歌、亞馬遜和蘋果等公司視為壟斷企業，限制競爭和創新。美聯社
分享

社群媒體臉書谷歌亞馬遜蘋果
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美國圍堵華為 海底電纜成新戰場 環時引述專家：典型做賊心虛

2019-03-14 12:47

京東方在建觸控一體化OLED生產線 將打破三星壟斷

2019-03-14 10:04

美庫存下滑助油價走高 美元走貶提振金價

2019-03-14 07:52

英國國會否決無協議脫歐 英鎊跳漲

2019-03-14 07:43

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

蘋果涉壟斷 Spotify狀告歐盟

2019-03-14 01:25

日核心機械訂單 連減三月

2019-03-14 01:25

美耐久財接單增加

2019-03-14 01:25

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

Google大當機 硬體廠：未接獲通知

2019-03-13 23:15

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50

公投脫歐迄今 英經濟產值每周損失約10億美元

2019-03-13 18:36

這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26

已開發還是開發中到底誰說了算？美中在WTO掀論戰

2019-03-13 16:20

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

為什麼債券天王看好新興市場股市？

2019-03-13 10:06

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:42

英脫負面效應大 企業應變

2019-03-10 23:30

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:43

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:55

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

「裸體蒙娜麗莎」 很可能是達文西真跡

2019-03-13 13:53

這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26

影／不滿妻子上酒吧尋歡 狠父怒扔稚兒入海溺死

2019-03-13 18:07

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48

邊吃飯邊玩手機 近7成法國人惱怒

2019-03-13 20:56

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

美國力挺波音737 Max 8 議員籲暫禁、乘客拒乘

2019-03-13 15:44

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

影／衣航空難後 各國陸續禁飛737 MAX 8

2019-03-13 18:06

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

影／紐約新地標！西半球最高戶外觀景台 明年落成

2019-03-13 13:52

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top