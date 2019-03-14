佛曼報告：臉書、谷歌、亞馬遜、蘋果壟斷 限制競爭和創新

2019-03-14 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國政府委託進行的一份報告再度將臉書、谷歌、亞馬遜和蘋果等公司視為壟斷企業，影響力大到不利於社會利益，這種論調已多次出現，升高主管機關應設法控管的壓力。

這份長達150頁的報告由曾任美國前總統歐巴馬首席經濟顧問的哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）主持撰寫，認為搜尋、社群媒體、廣告和電子商務領域的數位巨擘，威脅到競爭、創新和個人隱私。在此同時，音樂串流服務商Spotify在歐洲針對蘋果提出反托辣斯告訴，指控蘋果透過對iPhone手機作業系統和應程式商店的控制，扼殺競爭。

這兩件事都發生在13日，為全球方興未艾的辯論--是否該研擬更嚴格的規則，在大型科技公司想伸觸角進入新市場時，加以限制或甚至分拆--提供更多素材。

弗曼說：「數位產業創造出實質好處，但卻以強化少數企業的壟斷地位為代價。這限制了市場競爭、消費選擇和創新。有些人說這是無可避免或甚至令人嚮往的現象。我認為英國可以做得更好。」