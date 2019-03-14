美國圍堵華為 海底電纜成新戰場 環時引述專家：典型做賊心虛

2019-03-14 12:47 世界日報 中國新聞組／北京14日電



美國圍堵華為 海底纜成新戰場 專家:典型的做賊心虛 路透社 分享 facebook

美國與中國爭奪全球網路控制權的戰鬥又開闢新「前線」——海底電纜。美國華爾街日報報導，美國在5G建設領域對華為高調進行遏制的同時，又對華為子公司鋪設海底光纜的項目進行阻撓。另據環球時報報導，中國專家表示，這是典型的做賊心虛。

報導稱，目前全球海底有約380條運行中的光纖電纜，負責各大洲之間95%的語音和數據傳輸，對大多數國家的經濟和國家安全極為重要。華為與英國全球海事系統有限公司共同成立的子公司華為海洋網路公司，在全球先後開展約90個海底光纜項目，已成為海底電纜工程界第四大公司，承辦的工程包括連接巴西與喀麥隆的6000公里海底電纜，連接歐亞非三大洲的1萬2000公里海底電纜等。華為擁有該公司51%的股權。

研究機構TeleGeography指出，2015至2020年，華為海洋網路公司預計完成鋪設28條海底電纜，占這段期間全球完工數量近兩成五。

然而，目前美國及盟國一些現任和卸任政府官員都對華為承攬海纜項目表示擔憂。他們認為，這些海纜被監聽或攻擊的風險在增加，華為的介入可能增加中國進行這類活動的機會。

美國國家反情報與安全中心主任伊瓦尼納稱，美國急切地意識到多方對海纜構成的反情報與安全威脅。而華為海洋網路公司則表示，其使用母公司華為的一些硬件和網路管理軟件，願意讓任何安全專家或者政府部門進行評估。

報導說，近年來美國主導的在全球抵制華為海纜的行動有成功，但也不乏失敗。此外，該媒體還引述國際電纜保護委員會法律顧問的觀點稱，雖然光纜可被破壞，但數據干擾很難不被發現。此外，海底電纜登陸站一般都被嚴密保護並監控，網路管理系統也使其與廣泛的網路分離開來。

報導指出，前中央情報局雇員史諾登此前曾曝光美國和英國監測海底電纜數據。

環球時報報導，中國網路空間戰略研究所所長秦安13日表示，美國如今對華為海纜項目的指控屬於典型的做賊心虛。他表示，目前世界上大部分海底電纜掌握在美國手中，而美國此前曾被曝光利用海纜進行監聽。對華為的警惕，恰恰暴露出美國自己曾經使用過的手段。