「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



在波音737 Max 8客機10日墜機意外後，中國大陸率先宣布停飛。圖為停在太原機場的東方航空波音737客機。路透 分享 facebook 紐約時報報導，在衣索比亞航空波音737 Max 8客機10日墜機意外後，中國大陸搶在全球之先宣布此型飛機停飛，現在美國聯邦航空管理局（FAA）13日終於也宣布停飛，證明中國多年來在改善飛安上的諸多努力奏效。

紐時指出，中國曾是飛航紀錄極差的國家，但隨著國家富強，加倍努力改善飛安，此次針對737 Max 8率先宣布停飛，顯示他們願意堅守自己的飛安主張。

大陸東方航空董事長劉紹勇說，該公司有14架737 Max 8，他們甚至在中國民航局宣布停飛之前，就已停飛所有此型飛機，他說：「我們首要關切的是生命安全及維持強烈的責任感。」

紐時說，中國民航局此次作為，與一個世代前大大不同，過去中國航管單位一向跟隨美國FAA的領導，如今根據多項產業統計，中國的航空公司已躋身全球最安全航空公司之列。

廈門航空顧問林志傑（譯音，Lin Zhijie）說：「過去我們大致遵照FAA的決定行事。」「如果FAA說停飛，我們就停飛，反之亦然。」但現在中國民航局願意特立獨行，林志傑認為此事堪稱「重大里程碑，值得觀察」。

未來中國的挑戰將是，航空業版圖日益成長，是否還能維持當前已有改善的飛安紀錄。外界對中國飛行訓練的疑慮也持續存在，中國民航局副局長李健曾說，他不確定中國機師在自動系統出問題時，能否以手動方式駕機。

波音公司曾在其年度市場預測中說，2037年時，中國在全球航空運輸的占比，將從目前的14%，提高到近五分之一，這表示他們將購買數以千計的飛機，且訓練大批機師。