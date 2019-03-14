波音面臨570億美元訂單損失風險 信評暫無立即影響

2019-03-14 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



在美國也跟進停飛波音737 Max機型客機之後，波音面臨航空公司取消訂單的風險升高。彭博報導可能受到影響的訂單金額在570億美元。至於公司信用是否受到影響，信用評等公司惠譽（Fitch）表示，暫時不會有立即的不良影響。

彭博調查指出，現在已有不少航空公司，考慮重新評估波音737 Max系列機型飛機訂單。越南的越捷航空（VietJet Aviation）上個月才剛追加Max訂單一倍至200架，價值約250億美元。肯亞航空（Kenya Airways）本來正在計畫要採購波音Max飛機，現在可能改買波音競爭者空中巴士的A320。俄羅斯的Utair Aviation則要求先確認安全，才肯接收訂購的第一批30架、價值36.5億美元的Max飛機。

另外印尼獅航（Lion Air）也考慮取消220億美元737訂單，改買空中巴士。沙烏地阿拉伯的Flyadeal航空一筆價值59億美元的訂單，現在也暫時凍結。

彭博表示，波音737在1960年代末期進入市場，是航空業界的暢銷機型，也是波音最賺錢的機型。引擎升級的Max系列，累計訂單已經超過5,000架，價值超過6,000億美元。