紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



紐約時報報導，美國檢察官針對臉書和其他全球一些大型科技公司達成的資訊分享協議展開刑事調查，加強檢視這家社群媒體巨擘的商業行為。

根據兩名知情人士，紐約的大陪審團已發出傳票，調閱智慧手機或其他裝置至少兩家知名製造商的資料。他們都和臉書有合作關係，可廣泛取得臉書數億用戶個人資訊。

包括亞馬遜、蘋果、微軟和索尼在內，有逾150家公司與臉書達成資訊分享協議，上述兩家公司名列其中。該協議允許這些公司看到臉書用戶的朋友、聯絡資訊和其他數據，有時並未獲得用戶同意。過去兩年間，臉書逐步結束與大多數公司的合作關係。

目前還不清楚由紐約東區檢察官辦公室督導的大陪審團何時開始此一調查或確切的關注焦點。臉書已被美國的聯邦貿易委員會（FTC）和證券交易委員會盯上，在政治諮詢業者劍橋分析（Cambridge Analytica）爆出醜聞、非法自臉書取得用戶個資並用來建立協助美國總統川普競選的工具後，司法部的證券詐欺單位也在調查這個社群媒體巨擘。劍橋分析的調查尚未結束，該案由加州北區檢察官推動。

鼓吹隱私權保護的人士說，這種合作關係似乎違反臉書和美國聯邦貿易委員會2011年的協議，也不符合臉書執行長查克柏格與其他高階主管發表的聲明：該公司數年前就開始限制與外部開發商分享用戶朋友資料的作法。