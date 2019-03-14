禁華為？ 德情報機構稱「不值得信任」 內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國不斷向歐洲盟國施壓，希望把中國設備排除在5G網路建設之外，但各國的回應不一。德國內部也出現不同論點，情報機構稱華為「不是值得信任的夥伴」，但內政部長卻認為，若把華為排除在5G網路建設之外，可能傷害德國經濟。

彭博資訊報導，德國議會新聞服務部門聲明表示，德國情報機構的一位代表向聯邦議員委員會表示，華為不是5G網路建設方面「值得信任的合作夥伴」。該名代表指出，這樣的評估，部分原因是基於華為過去涉及的安全相關事件。

德國外交部的另一位代表也在同一場合表示，華為和中國國家情報機構有合作關係，德國很難與華為合作，「信任問題最為重要」。

美國持續向盟國強調，中國公司將會與中國政府分享數據；不過德國政府日前表示，沒有跡象顯示華為會利用其設備監視客戶，應該要允許其競標 5G 合約。美國駐德大使則致函德國經濟部出，若德國允許中國供應商參加 5G 基礎建設，將無法再與德國維持現有水準的安全情報共享。這是美國首次明確警告盟友將降低安全合作等級。

知情人士本月稍早表示，德國情報部門官員持續敦促政府，禁止華為參與5G基礎設施建設，們擔心華為可能幫助中國竊取德國公司的商業機密。

徹底禁止華為在法律上看來並不可行，但是德國官員們正在考慮具有相同效果的選項。德國政府下周將開始拍賣5G牌照。